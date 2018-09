Wie bekomme ich Akzentzeichen über die Buchstaben?

Mit diesen Tricks gelingt Ihnen die korrekte Schreibweise von französischen Namen

Für die korrekte Schreibweise von französischen Namen muss man z. B. auf dem „e“ einen „Accent grave“ setzen: also è. Auf der deutschen Tastatur steht das „e“ mit Akzent aber leider nicht zur Verfügung. Zwar kann man den Akzent nachträglich von Hand einzeichnen, aber das sollte doch auch direkt mit dem PC gehen, oder?

Auch mit einer deutschen Tastatur können Sie alle drei französischen Akzentzeichen ganz einfach eingeben. Der Trick beim Einfügen von Akzenten ist, dass sie immer aus zwei nacheinander zu drückenden Tasten gebildet werden.

Und so fügen Sie einen Accent aigu ein:

1. Drücken Sie auf der Tastatur die Accent-Taste. Am Bildschirm erscheint kein Zeichen, es hat sich scheinbar nichts verändert.

2. Geben Sie nun den zum „Accent aigu“ passenden Grundbuchstaben, also beispielsweise das „e“, ein. Daraufhin wird der Buchstabe sofort mit dem richtigen Accent in der Form „é“ angezeigt.

So erhalten Sie einen Accent grave:

1. Drücken Sie auf der Tastatur zuerst die Umschalt-Taste (Taste für Großbuchstaben) und danach die AccentTaste. Am Bildschirm erscheint kein Zeichen, es hat sich scheinbar nichts verändert.

2. Geben Sie nun den zum „Accent grave“ passenden Grundbuchstaben, also beispielsweise das „e“, „u“ oder „a“, ein. Daraufhin wird der Buchstabe mit dem richtigen Accent in der Form „è“, „ù“ oder „à“ angezeigt.

So klappt es mit dem Accent circonflexe:

1. Drücken Sie auf der Tastatur zuerst die CirconflexeTaste (sie befindet sich auf der Tastatur in der Reihe mit den Zahlen ganz links, neben der ersten ZahlenTaste). Am Bildschirm erscheint kein Zeichen, es hat sich scheinbar nichts verändert.

2. Geben Sie nun den zum „Accent circonflexe“ passenden Grundbuchstaben, also beispielsweise das „a“, „e“, „i“, „o“ oder „u“, ein. Daraufhin wird der Buchstabe sofort mit dem richtigen Accent in der Form „â“, „ê“, „î“, „ô“ oder „û“ angezeigt.

Das Einfügen von Akzentzeichen klappt auf die beschriebene Art und Weise sowohl beim Schreiben in einer Textverarbeitung wie Word, in Ihrem E-Mail-Programm oder in einem anderen Programm Ihrer Wahl. Die Vorgehensweise ist überall identisch.