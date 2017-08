Intelligente Suche für die Fotos-App

Microsoft bohrt einmal mehr seinen in Windows 10 eingebauten Bildoptimierer „Fotos-App“ auf. Spannend ist vor allem eine neue Suchfunktion.

Mit der Fotos-App bringt Windows 10 eine sehr gute Bildbearbeitung direkt mit – Sie müssen keine Extraprogramme mehr installieren. Sie ist der ideale Anlaufpunkt, um Ihre digitalen Fotos zu betrachten, zu verwalten und zu optimieren.



In Kürze wird diese eine neue Funktionen enthalten, mit dessen Hilfe sich Foto-Sammlungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz durchsuchen lassen. Einzige Voraussetzung: Die Bilder dürfen sich nicht nur auf der lokalen Festplatte, sondern müssen auch in der Cloud im OneDrive-Speicher gespeichert sein. In diesem Fall ist es möglich, die Fotos auf Wunsch automatisch zu sortieren und zu katalogisieren. Sie teilt die Bilder dabei nach Kategorie, Farben, Monaten und auf Wunsch auch nach Tieren, Objekten und Personen ein, wobei dabei natürlich eine Gesichtserkennung zum Einsatz kommt.



Dazu wird die Fotos-App oben rechts ein neues Suchfeld erhalten. Ein Klick darauf genügt und die Indizierung beginnt. Anschließend bietet die Suche dann etwa einen Überblick zu den in der Sammlung gefundenen Personen oder Dingen. Das Ganze soll bereits erstaunlich gut funktionieren. Wem die Funktion allerdings zu unheimlich ist oder aus Datenschutzgründen darauf verzichten will, kann sie natürlich über die App-Einstellungen ausschalten.