Microsoft-Update: Ab Januar 2020 kein Support mehr für Windows 7!

Erfahren Sie hier, zu welchen Alternativen Sie greifen können

Sie arbeiten noch mit dem Betriebssystem Windows 7? Dann müssen Sie sich jetzt Gedanken über Alternativen machen. Denn bereits in einigen Monaten, genauer gesagt am 14. Januar 2020 gibt es das letzte Sicherheits-Update für das beliebte Betriebssystem Windows 7 von Microsoft. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, welche alternativen Betriebssysteme Ihnen aktuell zur Verfügung stehen und wie deren Vor- und Nachteile sind.

Der Nachfolger von Windows 7 ist Windows 8. Mittlerweile gibt es dieses Betriebssystem mit einem umfangreichen Update. Die aktuelle Version lautet 8.1. Der Support seitens Microsoft erfolgt noch bis zum 10. Januar 2023.

Das sind die Vorteile von Windows 8.1:

Stabiles Windows

Kein Umstieg auf Windows 10

Sicherheits-Updates bis Januar 2023

Zu den Nachteilen gehören:

Der Startbildschirm ist nach Windows 7 ungewohnt

Der Umstieg ist nicht kostenlos

Aktuell verschenkt Microsoft das Upgrade von Windows 7 auf Windows 10. Somit können Sie kostenlos zu Windows 10 wechseln.

Vorteile:

Modernes Windows

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Betriebssystems

Nachteile:

Keine reibungslose Funktions-Upgrades

Erklärungsbedürftige Datenschutzeinstellungen

Das Betriebssystem hat in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen, allerdings konnte es sich im Desktop-Bereich nie wirklich durchsetzen. Das System empfiehlt sich insbesondere für Nutzer mit hohem Datenschutz-Bewusstsein. Desweiteren ist das System ausgereift und läuft stabil, dennoch kann die Umstellung von Windows auf Linux am Anfang etwas mühselig sein.

Vorteile:

Sicheres Betriebssystem

Kostenlose Nutzung

Gute Software-Ausstattung

Nachteile:

Einarbeitungszeit nötig

Nicht alle Windows-Programme sind nutzbar

Mit dem Umstieg auf den Mac trifft man auf perfekt abgestimmtes System zwischen Hard- und Software. Das System ist einfach zu bedienen, funktioniert gut und es stehen viele unterschiedlichen Programme zur Verfügung.

Worauf man sich bei Apple einstellen muss sind die teuren Geräte und eingeschränkte Einstellmöglichkeiten in dem Betriebssystem.

Zu den Vorteilen von MacOS gehören:

Ausgereiftes und stabiles System

Gute Programm-Ausstattung

Die Nachteile sind:

Teuer in der Anschaffung

System nicht so flexibel

