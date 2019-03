Der Explorer funktioniert nicht mehr

Frage an die Redaktion: „Ich habe seit Kurzem das Problem, dass ich mit dem Windows Explorer keine Dateien mehr vom USB-Stick auf die Festplatte kopieren kann. Dann kommt es zu einem Absturz mit der Meldung Windows Explorer funktioniert nicht mehr. In die andere Richtung kann ich Dateien aber sehr wohl kopieren. Ich hatte den Verdacht, dass eventuell mein Sicherheitsprogramm von BitDefender am Problem Schuld ist, und habe es deinstalliert. Doch das brachte keine Besserung. Was kann ich noch tun?“

Antwort: Ihr Verdacht, dass eventuell die Antivirensoftware von Bitdefender für das Problem verantwortlich sein könnte, geht schon in die richtige Richtung. Allerdings ist gerade bei Sicherheitsprogrammen eine restlose Deinstallation entscheidend – das klappt nicht immer. Ich empfehle Ihnen deshalb, Ihr System noch einmal mit dem "Bitdefender Uninstall Tool" zu bereinigen.

Sollte das nichts bringen, ist ein bisschen Suchen nötig: In der Regel werden Abstürze des Windows Explorers durch Drittanbieter- Programme verursacht, die den Explorer um eigene Funktionen (z.B. Befehle im Kontextmenü) erweitern. Hier kommen Sicherheitsprogramme wie Spybot Search&Destroy, Archivierungs-Programme wie 7-Zip, Cleaning-Tools wie CCleaner usw. in Frage.