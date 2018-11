Wie löse ich den Windows-Fehler ‚MSVCR100.DLL fehlt‘?

Frage an die Redaktion: „Beim Start eines Programmes erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass die Datei ‚MSVCR100.DLL‘ fehlt. Das Programm bricht daraufhin den Startvorgang ab. Wie kann ich diesen Fehler beheben?“

Antwort: DLL-Dateien sind wichtig, da sie mehreren Programmen die zur Ausführung bestimmter Aufgaben erforderlichen Programmbestandteile gemeinsam zur Verfügung stellen. Bei Fehler, die von DLLs (Dynamic-Link Library) verursacht werden, wird in der Fehlermeldung auch der Name der DLL-Datei angezeigt, z. B. Msvcr100.dll fehlt, Msvcp100.dll etc. Merken Sie sich den Namen der fehlerhaft en DLL für die spätere Reparatur.

Um eine fehlende DLL-Datei zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Windows-Taste + Pause. Neben "Systemtyp" ist angegeben, ob Sie ein 32- oder 64-Bit-Windows installiert haben. Diese Information benötigen Sie für Schritt 4. Starten Sie Ihren Browser und geben Sie www.dllfiles.com ein. Geben Sie im Suchfeld den Namen der fehlenden DLL-Datei ein und klicken Sie auf "Search DLL file". Wählen Sie in der Ergebnisliste die zu Ihrem Windows-Systemtyp passende Version (32- oder 64-Bit) und klicken Sie auf "Download". Speichern Sie die ZIP-Datei in einen beliebigen Ordner, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie die ZIPDatei doppelt an. Entpacken Sie die ZIP-Datei in den Ordner C:\Windows\ System32 oder in den Ordner, der in der Fehlermeldung angegeben wurde.

Mit der neuen DLL-Datei läuft das fehlerhaft e Programm sofort wieder einwandfrei.