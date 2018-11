Wie richte ich in Windows 10 das klassische Startmenü ohne Kacheln ein?

Frage an die Redaktion: „In meinem Windows 10-Startmenü befi nden sich viele Kacheln, die ich nie benötige, beispielsweise Spiele oder Programme wie OneNote. Am liebsten wäre mir das klassische Startmenü von Windows 7. Ich klicke auf Start, und am linken Rand erscheint eine schmale Leiste mit allen Programmen. Kann ich diese klassische Ansicht in Windows 10 einrichten?“

Antwort: Wollen Sie das große Startmenü rechts neben der Programmliste ausblenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie das Startmenü, klicken Sie ein beliebiges App- Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Von Start lösen. Entfernen Sie wie in Schritt 1 beschrieben alle App-Symbole. Zum Abschluss minimieren Sie die leere Fläche des Startmenüs. Fahren Sie dazu mit der Maus an den rechten Rand heran und ziehen Sie diesen mit gedrückter Maustaste so weit nach links, bis das Feld verschwindet.

Sie benötigen nur wenige Klicks, um Ihr Windows 10-Startmenü im schlanken Windows 7-Design darzustellen.