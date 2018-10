Wie verhindere ich, dass die Foto- App in Windows 10 die Qualität meiner Bilder verändert?

Frage an die Redaktion: „Die Bilder in meiner Fotosammlung werden in Windows 10 mit der Foto-App geöffnet. Letztens ist mir aufgefallen, dass bei manchen Fotos in der Foto-App die Qualität verändert wird. Wenn ich das Foto beispielsweise mit Paint öffne, sehe ich keine Änderung der Bildqualität. Wie kann ich die willkürliche Änderung meiner Fotos in der Foto-App abstellen?“

Antwort: Beim Öffnen von Bildern in der Foto-App kann es zu unerwünschten Änderungen kommen, vorwiegend bei älteren, nachträglich digitalisierten Aufnahmen.

Denn die Foto-App von Windows 10 verfügt über eine Funktion, mit der Bilder vollautomatisch optimiert werden. Wollen Sie diese Funktion abschalten, klicken Sie dazu auf das Zahnradsymbol links unten und stellen die Option bei "Meine Fotos automatisch verbessern", falls möglich auf "Aus".