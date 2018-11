Wo stelle ich in Windows 10 meine gewohnte Windows-Explorer- Ansicht von Windows 7 ein?

Frage an die Redaktion: „Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit Windows 10, nur an die Ansicht des Windows-Explorers kann ich mich so gar nicht gewöhnen. Die linke Bildschirmhälft e ist viel zu unübersichtlich mit den neuen Ordnern ‚Zuletzt verwendete Ordner‘ oder ‚Schnellzugriff ‘. In Windows 7 war das viel übersichtlicher. Muss ich damit nun leben oder kann ich meine geliebte Windows 7-Explorer-Ansicht wiederherstellen?“.

Antwort: Tatsächlich hat die Integration diverser Neuerungen im Windows-Explorer die Oberfläche deutlich verändert. Die Schnellzugriff -Einstellung mit den ständig wechselnden Ordnern und Dateien verwirrt viele Anwender, doch Sie können die gewohnte Windows-Explorer-Ansicht in 3 Schritten schnell wiederherstellen: