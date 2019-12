Windows 10: So erstellen Sie PDF-Dateien ganz einfach und kostenlos selbst

In Windows 10 hat sich im Vergleich zu den Vorgängerversionen vieles geändert. Es sind Tools und Einstellmöglichkeiten entfallen, aber es sind auch neue Features hinzugekommen. Dazu zählt die nun ins Betriebssystem integrierte Möglichkeit, PDF-Dateien zu erzeugen, ganz ohne die Installation eines zusätzlichen Programms.

Das PDF-Format (Portable Document Format) ist ein plattformunabhängiges Dateiformat, das 1993 vom Unternehmen Adobe Inc. entwickelt und veröffentlicht wurde. Der große Vorteil für Sie besteht darin, dass Sie ein PDF-Dokument ohne nennenswerten Qualitätsverlust auf kleinen Display wie auf einem Smartphone oder auf Riesen-Displays an Ihrem Desktop-PC darstellen können, denn die Inhalte sind skalierbar gespeichert.

Zudem besteht beim PDF-Format keine Bindung an ein bestimmtes Betriebssystem, sodass Sie dieselbe Datei auf Windows, Linux oder Mac OS darstellen können, also crossplattformfähig sind. Nützlicher Nebeneffekt: Während Office-Dateien wie beispielsweise im Word-Format auch als Transportvehikel für Schadprogramme potentiell gefährlich sein können, besteht diese Gefahr bei PDF-Dateien eher in der Theorie, praktisch spielt sie keine Rolle.

Microsoft hat diese Vorteile erkannt und bietet Ihnen mit Windows 10 nun die Möglichkeit, PDF-Dateien mit Files zu erstellen, ohne ein Zusatzprogramm zu benötigen. Von Haus aus enthält Windows 10 nun einen PDF-Drucker. Mit Windows 10 ist es daher nun möglich, aus Ihren Texten, Tabellen und Bilddateien, im Prinzip aus allen typischen Büroformaten, eine PDF-Datei zu erzeugen. Das erledigen Sie ganz ohne zusätzliche Installationen von Programmen, Apps oder Treibern in den folgenden Schritten: