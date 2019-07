Bullisch oder bärisch? Mit dieser Gratis-App haben Sie Finanzinfos sofort zur Hand

Kurz nicht aufgepasst und beim steigenden Ölpreis ein lukratives Trading verpasst? In vielen Berufen ist es unabdingbar, die Börsenkurse zu verfolgen, und auch viele private Mobilgeräte-Nutzer investieren in Aktien & Co. Dabei ist die Gratis-App von investing.com ein ideales Instrument.

Investieren in Aktien und verwandte Anlageformen wird aufgrund der bodenlos niedrigen Zinsen immer häufiger empohlen. Mit der kostenlosen Android-App „Investing.com“ behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Investitionen und Sie haben alle relevanten Informationen immer sofort zur Hand. Dazu deckt die App ein weitreichendes Spektrum an Finanzmarktdaten mit hoher Performance ab, sodass Sie auch unterwegs nichts Wichtiges verpassen. Investing.com bietet Ihnen die folgenden Leistungen:

Die App zeigt Ihnen in Echtzeit Live-Kurse für über 40.000 Finanzinstrumente, die an mehr als 70 weltweiten Börsen gehandelt werden.

Mittels Live Charts verfolgen Sie die tabellarische und grafische Darstellung der aktuellen Kursbewegungen.

Mit Ihrem personalisierten Portfolio überwachen Sie Ihre Finanzinstrumente.

Über die App erhalten Sie Zugriff auf die technische Analyse des Indikatorsystems von Investing.com.

Die App vermittelt Ihnen zudem die persönlichen Analysen und Meinungen der Finanzmarktexperten von Investing.com.

Im Wirtschaftskalender erhalten Sie Kenntnis davon, wenn Unternehmen ihre Ergebnisse vor oder nach Börsenschluss veröffentlichen.

Sie erhalten Benachrichtigungen über wichtige weltwirtschaftliche Entwicklungen.

In der Investing.com-App haben Sie neben den Kursen auch wichtige Wirtschaftsnachrichten sofort zur Hand, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Die App Investing.com läuft gleichermaßen auf Android-Smartphones und -Tablets. Die App ist deutschsprachig und in der Grundversion kostenlos, aber werbefinanziert. Wenn Sie die Werbeeinblendungen abschalten möchten, bietet die App hierzu die Möglichkeit mittels verschiedener In-App-Käufe. Die werbefreie Darstellung schalten Sie dann mittels MENÜ > ABONNEMENT selbst frei.

Die Installation der App erreichen Sie im Google Play Store. Zudem finden Sie an der Play-Store-Adresse ein Video, das die Bedienung und Anwendung der App demonstriert. Weitere Infos erhalten Sie auch auf der Webseite des App-Anbieters unter http://de.investing.com.