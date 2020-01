Digitale Parkplatzsuche: Mit "Park and Joy" parken Sie stressfrei und sparen Gebühren

Die Suche nach einem Parkplatz verleidet vielen Autofahrern den Besuch von Innenstädten. Mit der digitalen Parkplatzsuche der App "Park and Joy" werden Sie direkt zu freien Parkplätzen navigiert und sparen Gebühren durch minutengenaue Abrechnung.

Digital parken wird in Deutschland immer einfacher. Die Telekom-App Park and Joy kann jetzt in 100 Städten genutzt werden. Mit der App können Autofahrer ihre Parkgebühren bequem mit dem Smartphone bezahlen. Park and Joy zeigt außerdem freie Parkplätze an und navigiert den Fahrer direkt dorthin. Mit Park and Joy entfällt die lästige Suche nach Kleingeld und die Parkzeit lässt sich bequem von unterwegs minutengenau verkürzen oder verlängern.

Vorhersage von Parkplätzen inklusive

Eine Besonderheit der App ist die kostenfreie Vorhersage freier Parkplätze. Dafür nutzt die Park and Joy verschiedene Datenquellen, zum Beispiel anonymisierte Netznutzungsdaten der Telekom als auch Wetterdaten oder kalendarische Daten. Berechnet wird daraus die Wahrscheinlichkeit, am Zielort einen freien Parkplatz zu finden. Darüber hinaus werden in einigen Städten Park-Sensoren eingesetzt. Die Sensoren auf den Parkflächen erhöhen die Qualität der Vorhersage noch weiter. Sie erfassen, ob der Parkplatz frei oder belegt ist. Der Einbau von Park-Sensoren findet in Absprache mit den jeweiligen Städten statt.

Park and Joy für Parkhäuser

"Wir ergänzen Park and Joy zudem mit weiteren Services, mit denen wir uns ebenfalls von anderen Anbietern abheben", sagt Kimberger. Seit Oktober zeigt die App auch freie Parkhäuser in den ersten Städten an. Zudem können Autofahrer ab Februar 2020 kontaktlos - mit Hilfe eines RFID-Chips - in mehr als 200 APCOA-Parkhäusern ein- und ausfahren. Die Bezahlung läuft automatisch über die App. Ein weiteres Angebot von Park and Joy ist der Versicherungsschutz ParkProtect der Barmenia gegen Parkschäden. Nutzer schützen sich damit während des Parkvorgangs vor Parkschäden durch Unbekannte.

Faire Servicegebühren für jeden Typ

Park and Joy ist für iOS oder Android im App Store oder im Google Play Store erhältlich. Die Vorhersage für freie Parkplätze ist dabei für alle Nutzer kostenfrei. Die Servicegebühr für das digitale Bezahlen von Parktickets beträgt 19 Cent pro Parkvorgang. Im Tarif COMFORT mit einem monatlichen Festpreis von 1,99 Euro ist die Servicegebühr bereits enthalten. Hinzu kommen die Parkgebühren der jeweiligen Stadt. Die Bezahlung ist mit Lastschrift, Kreditkarte und Mobilfunkrechnung möglich. Bei einer Kontrolle kann das Ordnungsamt digital überprüfen, ob das Parkticket per App bezahlt wurde. Einen besonderen Wert legt die Telekom auf einfache Handhabung und die minimale Eingabe von persönlichen Daten.

Bundesweit smart parken in diesen 100 Städten

Aktuell ist Park and Joy in diesen 100 Städten verfügbar: Ahlen (Westf.), Bad Hersfeld, Bad Nauheim, Bad Oldesloe, Bad Urach, Bad Vilbel, Bergheim, Bergisch Gladbach, Berlin, Bernkastel-Kues, Bielefeld, Bocholt, Bonn, Borken, Bostalsee, Brandenburg an der Havel, Bremerhaven, Buchholz in der Nordheide, Burgdorf, Castrop-Rauxel, Coesfeld, Cottbus, Cuxhaven, Chemnitz, Dachau, Dahlem, Dessau-Roßlau, Detmold, Dieburg, Dinslaken, Dormagen, Dorsten, Dortmund, Duderstadt, Duisburg, Emsdetten, Erfurt, Eschweiler, Ettlingen, Euskirchen, Eutin, Frankfurt am Main, Gladbeck, Glückstadt, Görlitz, Hagen, Hamburg, Hameln, Hanau, Hannover, Hattingen, Heidenheim, Hennef, Hildesheim, Ibbenbüren, Jena, Kaiserslautern, Köln, Königswinter, Landau in der Pfalz, Leichlingen, Lemgo, Lingen, Lippstadt, Lübbenau/Spreewald, Lübeck, Mayen, Memmingen, Meiningen, Menden, Moers, Mönchengladbach, Nauen, Norden, Nordhorn, Penzberg, Pforzheim, Pirmasens, Pulheim, Rheinbach, Scharbeutz, Schärding, Siegen, Soest, Stolberg, Templin, Uelzen, Ulm, Vechta, Velbert, Wedel, Weilheim an der Teck, Weimar, Werl, Wetzlar, Wismar, Winsen (Luhe), Witten, Worms und Zittau.