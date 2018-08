Fit mit Denksport-Aufgaben: Kreuzworträtsel Free bietet "Gehirn-Jogging" gratis

Kreuzworträtsel lösen ist ein ärztlich empfohlenes Training für Ihre kleinen grauen Zellen. Auf dem Weg zum routinierten Kreuzworträtsel-Profi ist die kostenlose App „Kreuzworträtsel Free“ Ihr idealer Sparringspartner.

Ob zuhause, im Zug oder im Wartezimmer bei einem Arztbesuch, Kreuzworträtsel fordern und trainieren Ihre geistigen Fähigkeiten. Mit der kostenlosen App "Kreuzworträtsel Free" brauchen Sie nun keine Rätselhefte mehr kaufen und haben abwechslungsreiche Kreuzworträtsel einfach in Ihrem Smartphone zur Hand - ganz ohne Heft und Kugelschreiber. Diese weiteren Vorteile bietet Ihnen Kreuzworträtsel Free:

1. Rätselspaß in drei Schwierigkeitsstufen: Die App verwendet den bekannten Rätseltyp des Schwedenrätsels, und ist daher übersichtlich und sehr einfach zu bedienen. Die Kreuzworträtsel-App können Sie an Ihren „Kreuzworträtsel-Trainingszustand" anpassen und unter drei Schwierigkeitsstufen vom Anfänger bis zum Rätselprofi wählen.

2. Rätseln mit viel Licht und vergrößerter Anzeige: Durch die Beleuchtung des Displays ist Kreuzworträtseln per App auch bei schlechten Lichtverhältnissen kein Problem mehr. Für gute Lesbarkeit können Sie die Antwortfelder stufenlos vergrößern. Das Ausfüllen geschieht über die gewohnte Android-Tastatur. Dabei können entweder ganze Wörter als Lösung am Stück eingeben werden oder Sie tippen einzelne Buchstaben an und lösen die Begriffe schrittweise.

3. Lösen-Funktion für Ihren Lernerfolg: Sollte mal ein Wort falsch geraten sein, meldet die Kreuzworträtsel-App das. Die Zeiten vollgeschmierter und unleserlicher Rätselseiten sind damit vorbei. Falls Sie doch mal an einer Stelle nicht weiterkommen, wird Ihnen auf Wunsch das Lösungswort zu einem Feld angezeigt (Lösen-Funktion).

So bedienen Sie Kreuzworträtsel Free

Wenn Sie Kreuzworträtsel Free nach der Installation aus dem App-Menü starten, werden Ihnen durchnummerierte Flächen angezeigt, die später den Zugang zu Ihren bearbeiteten Kreuzworträtseln darstellen. Um Ihr erstes Rätsel zu beginnen, wählen Sie aus den Schwierigkeitsgraden Leicht, Mittel und Schwer aus. Falls Sie eine andere Sprache als voreingestellt Deutsch nutzen möchten, stellen Sie über das Dreieck-Symbol weitere Sprachvarianten ein.

Haben Sie ein Rätsel gestartet, zoomen Sie die gewünschte Darstellungsgröße mit der Zwei-Finger-Geste, ziehen also Zeige- und Mittelfinger auf dem Bildschirm auseinander. Mit einem Finger schieben Sie die Anzeige an die gewünschte Eingabeposition.

Um die Eingabe der Lösung vorzunehmen, tippen Sie ein einzelnes Buchstabenfeld nur kurz an. Sollen die Felder für ein Lösungswort markiert werden, tippen Sie doppelt auf das erste Feld des Begriffs.

Kreuzworträtsel Free läuft auf allen Android-Geräten ab Android Version 4. Die App läuft als lokale Anwendung, benötigt also keine Internet-Verbindung. Die App ist werbefinanziert, daher wird gelegentlich ein Werbebanner eingeblendet. Um aufblendende Werbung wegzuschalten, tippen Sie einfach auf die Zurück-Taste. Mittels In-App-Kauf können Sie die App auf Wunsch für einmalig 0,89 Euro werbefrei schalten. Sie erreichen die Installation von Kreuworträtsel Free an diesem Direktlink im Google Play.