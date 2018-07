Mit dem kostenlosen NoxPlayer "zocken" Sie Android-Games auf dem Windows-PC

Der NoxPlayer ist ein spezialisierter Android-Emulator, mit dem Sie auf einem Windows-PC die tollen Games für Android-Mobilgeräte spielen können. Die neue Version V6.2 bringt Verbesserungen in den Bereichen Geschwindigkeit, Kompatibilität und Stabilität.

Android-Emulatoren spielen eine immer wichtigere Rolle im Bereich Mobile Gaming. Aktuell hat NoxPlayer die neue Version seines Android-Emulators (Version 6.2) vorgestellt. Mit dem Windows-Programm wird das Android-Betriebssystem auf einem PC "nachgebaut". Damit sind Android-Apps auf dem PC lauffähig und Sie können unter anderem auch die unzähligen interessanten Spiele der Android-Plattform ganz entspannt auf PC, Notebook oder Windows-Tablet nutzen. Dies sind die fünf Highlights dieser leistungsstarken Neuerscheinung:

Optimierter Kern

NoxPlayer 6.2 hat seinen Emulator-Framework verbessert und bietet den Benutzern ein besseres Bedienungserlebnis, mit dem Spieler ein flüssigeres Spielvergnügen und eine komfortablere Bedienung genießen können. Jetzt können Anwendungen schneller ausgeführt werden. Die Systemstart- und Ladegeschwindigkeit der Anwendung wurden ebenfalls erheblich verbessert.

Optimierte Bedienung

Der beeindruckendste Teil der Aktualisierung von NoxPlayer 6.2 ist der neue Battle Royale-Modus. Auf der Grundlage der beschleunigenden Mausfunktion von Windows ermöglicht die neue Version die Funktion der Maus zur Feinabstimmung der Perspektive. Außerdem ist die Ein-Tasten-F-Funktion in verschiedenen Situationen einsetzbar und ähnelt dem FPS-Erlebnis in einem Clientgames.

Erleichterte Bedienung

Durch die Verringerung des Emulator-Anteils in CPU, Speicher und Grafikspeicher schuf NoxPlayer 6.2 eine leichtere Bedienungsumgebung für Anwendungen. Kurz gesagt, der Platzbedarf für Ressourcen wird minimiert. Es führt nicht dazu, dass der Speicher immer kleiner wird, bis das System deaktiviert wird und der Computer neu gestartet werden muss.

Bessere Kompatibilität

Der NoxPlayer 6.2 Android Emulator kann mit seinem größeren Kompatibilitätsumfang so konfiguriert werden, dass er den Bedürfnissen der Benutzer gerecht wird, und der Startmodus automatisch an die Bedürfnisse der Benutzer angepasst wird. Auch Benutzer mit weniger leistungsfähigen Windows-PCs können diesen Emulator daher nutzen. Insbesondere ist der Emulator mit jeder Windows-Version und mit allen Spielen sowie Anwendungen kompatibel und kann direkt in Betrieb genommen werden.

Bessere Netzstabilität

Die neue Version benötigt weniger Ressourcen und Grafikspeicher, damit Benutzer länger online bleiben und den Verbrauch des Grafikspeichers reduzieren können.

Den Download des kostenlosen NoxPlayer erreichen Sie auf https://de.bignox.com/.