Turnstunde für zuhause: Fit mit der FizzUp-App

Sich in Zeiten von COVID-19 und Ausgangssperren zuhause fit zu halten und keinen Lagerkoller zu bekommen, ist garnicht so einfach. Das FizzUp-Team hat sich daher auf Online-Workouts für die eigenen vier Wände spezialisiert. Der App-Entwickler bietet jetzt ein außerplanmäßiges Programm für die aktuelle Ausnahmesituation an.

FizzUp ist die führende Fitness-App Frankreichs und ein Vorreiter auf dem Gebiet des Fitnesstrainings für die eigenen vier Wände. FizzUp liefert seinen Usern kurze und effektive Workouts sowie einen umfassenden Katalog an Trainingsprogrammen. Damit deckt die App nahezu alle Fitnessziele ab.

FizzUp hat sich in den vergangenen fünf Jahren als Spezialist für Home-Fitness etabliert. Mit über 5 Millionen Usern in Frankreich und weltweit gilt FizzUp als erste Wahl unter den Fitness-Apps fürs Heimtraining. Die Plattform bietet Workouts, die genau auf die begrenzten Möglichkeiten des Heim-Trainings zugeschnitten sind. FizzUp hält für jeden das passende Fitnesstraining bereit – je nach Leistungsstand, Equipment und individuellen Einschränkungen.

Die App enthält 200 Trainingsprogramme und über 1.000 Übungsvideos. Für einen optimalen Trainingserfolg sorgen die zusätzlichen Yogastunden, Ernährungstipps und Ernährungspläne. FizzUp ist der einzige Online-Fitness-Service, der durch das französische Forschungsministerium anerkannt ist.

So funktioniert die App

Das Heim-Training mit FizzUp geht ganz einfach: Der Anwender muss sich nur die App herunterladen und die Trainingsklamotten anziehen. FizzUp bietet Trainingseinheiten ohne Equipment, nur mit dem eigenen Körpergewicht als natürlichem Widerstand. Bei den Workouts geht es darum, Muskeln aufzubauen und Kalorien zu verbrennen. Daneben gibt es auch Einheiten mit Equipment, etwa mit Kurzhanteln, Klimmzugstange, Dip-Station, Kettlebell usw.

Zum Einstieg ins Programm benötigt die Anwendung nur wenige Informationen vom User. Die individuelle Anpassung erfolgt während der Workouts. Sobald der Anwender die App heruntergeladen und sein Konto erstellt hat, präsentiert ihm FizzUp sein individuelles Trainingsprogramm. Danach kann er direkt anfangen.

Während der Workouts zeigen ihm jeweils zwei Videosequenzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie die Übungen funktionieren. Außerdem fragt die App den User, ob er das Training zu einfach oder zu schwer fand. Auf dieser Grundlage passt das System die Übungen, Wiederholungen und Pausen zukünftiger Workouts an. Dauer und Inhalte der Einheiten lassen sich beliebig einstellen. Damit hat der User in der sehr benutzerfreundlichen App immer die volle Kontrolle. Er kann nur 5 oder ganze 45 Minuten lang trainieren und zwischen Kraft-, Kardio- und Core-Training, Stretching oder Yogastunden auswählen.

FizzUp hat sich 200 Trainingsprogramme einfallen lassen, mit einer Vielzahl origineller Themen und für unterschiedliche Ziele. Dazu gibt es Einzel-Workouts, die außerhalb der regulären Trainingsreihe laufen – für alle, die sich ihr Programm selbst zusammenstellen möchten.

Das Besondere bei FizzUp: Die App hält die Motivation hoch, indem sie den User fürs regelmäßige Training belohnt: Für jede Einheit, die er rechtzeitig absolviert, verdient er sich einen Punkt für seinen Rhythmuszähler. Die Rhythmusanzeige ist ein starker Motivator, der den Nutzer zum täglichen Training anspornt.

FizzUp will so vielen Menschen wie möglich helfen, zu Hause aktiv zu bleiben. Deshalb verschickt der App-Entwickler im Verlauf der COVID-19-Pandemie immer wieder Angebote fürs Upgrade auf FizzUp Premium. Um von den Rabatten zu profitieren, muss der User nur ein Konto erstellen. Er erhält dann automatisch von FizzUp die vergünstigten Abopreise. So hat jeder die Chance, FizzUp zum Vorzugspreis zu nutzen.

FizzUp eignet sich auch für Tablets und die Apple Watch. Weitere Informationen finden Sie nach der Anmeldung über die Website unter https://www.fizzup.com/de/. Die Installation der kostenlosen Version der App erreichen Sie über den Google Play Store sowie den Apple Store.