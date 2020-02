Anti-Malware: Microsoft bietet kostenlosen Sicherheits-Scanner

Wenn der Verdacht besteht, dass auf einem PC ein Schadprogramm sein Unwesen treibt, ist es eine sinnvolle Maßnahme, zu dem installierten Antiviren-Programm eine „zweite Meinung“ eines anderen Sicherheitstools einzuholen. Wenig bekannt ist, dass Windows-Anwender hierzu den kostenlosen Microsoft Safety Scanner einsetzen können.

Dazu bietet Microsoft den kostenlosen Safety Scanner. Es ist Scan-Tool, das zum Auffinden und Entfernen von Malware von Windows-Computern entwickelt wurde. Sie setzen Microsoft Safety Scanner in den folgenden Schritten ein:

1. Das Tool wird für Windows 64- und 32-Bit-Installationen in entsprechenden Varianten angeboten. Laden Sie das passende Tool am nachfolgenden Link herunter. Sofern Sie nicht wissen, ob Sie eine 32- oder eine 64-Bit-Installation betreiben, zeigt Windows Ihnen diese Information mit der Tastenkombination [Windows-Taste]+[Pause] an. Es handelt sich um einen sicheren Download, der SHA-2 signiert ist. Die Signaturen werden verwendet, um zu bestätigen, dass die Updates direkt von Microsoft stammen und bei der Bereitstellung nicht manipuliert wurden: