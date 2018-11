AVG 2019 mit mehr Schutz für Ihre Privatsphäre und optimierter Phishing-Erkennung

Das neue Sicherheitssoftware AVG AntiVirus 2019 bietet Ihnen schon in der kostenlosen Version mit einem Nicht-Stören-Modus mehr Schutz für die Privatsphäre und erkennt per KI gefährliche Phishing-Angriffe noch besser.

AVG Online Security Software stellt die neuen Software-Versionen AVG AntiVirus FREE und AVG Internet Security für 2019 vor. Die Programme werden als kostenlose und als Premium-Sicherheitssoftware angeboten. Die Anwender von AVG können die neuen Features für sich und einzelne Familienmitglieder individuell anpassen – dazu gehören beispielsweise Funktionen für zusätzlichen Schutz der Privatsphäre, eine verbesserte automatische Erkennung von Sicherheitsbedrohungen basierend auf künstlicher Intelligenz (KI) und der Nicht-Stören-Modus, der unerwünschte Unterbrechungen durch Apps oder andere Programme eliminiert, sobald der Vollbildmodus aktiv ist.

Eine der neuen Funktionen in AVG 2019 ist der Schutz für sensible Daten, mit dem die Nutzer der Premium-Versionen in der Lage sind, ihre persönlichen Daten mit einer zusätzlichen Schutzebene zu versehen und so vor ungewollten Schnüffeleien oder Internetkriminellen abzuschirmen. Der Schutz für sensible Daten identifiziert Dateien, die persönliche Informationen über die Familie enthalten, wie beispielsweise Arbeitsverträge, Gesundheitsdaten und Reisedokumente, und bietet dem Anwender dann die Möglichkeit, diese Dateien sowohl vor Malware als auch vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen.

Um unangenehme Situationen während beruflichen Präsentationen zu verhindern oder um unterbrechungsfreie Computerspiele zu gewährleisten, unterbindet der neue, kostenlose Nicht-Stören-Modus das Erscheinen sämtlicher Benachrichtigungen, sobald der Computer im Vollbildmodus ist. So werden Meldungen von Windows ebenso wie vom Browser und anderen Apps wie Chat-Programmen unterdrückt, so dass der Anwender sich voll auf sein Spiel konzentrieren oder sichergehen kann, dass andere Personen mit Blick auf den Bildschirm auch wirklich nur das zu sehen bekommen, was für sie bestimmt ist.

AVG 2019 setzt künstliche Intelligenz (KI) ein, um Phishing-Webseiten, die Anwender weltweit zunehmend bedrohen, noch besser zu erkennen. Diese nächste Generation des Phishing-Schutzes von AVG ist kostenlos und prüft eine URL nach verdächtigen Token, checkt die Metainformationen der Domain und untersucht die visuellen Aspekte von Webseiten. Dieser Vorgang läuft automatisch ab, ohne dass der Anwender etwas konfigurieren muss. In 99 Prozent der Fälle werden so Phishing-Seiten in weniger als zehn Sekunden erkannt – so bleiben die AVG-Nutzer von Phishing-Angriffen verschont.

Alle Produkte von AVG 2019 beinhalten eine Echtzeiterkennung von Viren, Spyware, Erpresser-Software, Rootkits, Trojaner und anderer Malware. Die Anwender sind vor unsicheren Webseiten und Links ebenso geschützt wie vor verseuchten Downloads oder E-Mail-Anhängen. Die Nutzer von AVG Internet Security erhalten einen zusätzlichen Schutz vor ausgefeilter Erpresser-Software und können nicht über die Webcam bespitzelt werden. AVG Internet Security verfügt über vier weitere Funktionen:

Schutz vor Hackern: verhindert, dass Internetkriminelle sich Zugang zu familiären Daten, Fotos oder Passwörtern verschaffen

Schutz der Privatsphäre: erlaubt den Anwendern, ihre Fotos zu verschlüsseln und nicht mehr benötigte Dateien zu vernichten

Zahlungsschutz: sorgt für sicheres Surfen, Banking und Online-Shopping

Sicheres DNS: stellt sicher, dass die Anwender nicht auf gefälschte Webseiten umgeleitet werden

AVG 2019, einschließlich AVG AntiVirus FREE und AVG Internet Security, steht allen AVG-Anwendern ab sofort zur Verfügung und kann hier heruntergeladen werden: www.avg.com.