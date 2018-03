mySugr: Mit dieser Gratis-App hat das zeitraubende Blutzucker-Tagebuch ausgedient

Für Diabetiker ist es unumgänglich, Therapie-Daten wie Blutzucker, Mahlzeiten, Insulin, Kohlenhydrate und Medikamente zu kontrollieren. Mit der kostenlosen App mySugr war noch nie so einfach, alle Informationen kinderleicht zu erfassen und den optimalen Behandlungserfolg sicherzustellen.

Die mySugr App ist eine registrierte Klasse-I-Anwendung für Medizinprodukte und wurde entwickelt, um die Erfassung der Diabetes-Stoffwechselkontrolldaten alltagstauglich zu gestalten. Die App wurde 2015 vom Focus mit dem Testsiegel „Beste Diabetes App“ ausgezeichnet und hat heute über 1 Million registrierte Nutzer.

Ein Grund hierfür ist die sehr einfach zu bedienende und benutzerfreundliche Oberfläche der App. Auch wer sich noch nicht mit der Benutzung von Apps beschäftigt hat, kommt schnell mit der intuitiven Steuerung zurecht.

Damit löst mySugr insbesondere die Dokumentationsprobleme in der Diabetestherapie und es war noch nie so einfach, entscheidende Therapiedaten wie Blutzucker, Mahlzeiten, Insulin, Kohlenhydrate und Medikamente an einem Ort zu sammeln. Somit stehen Ihnen die Daten für eine Auswertung immer übersichtlich zur Verfügung und es sind keine handschriftlichen Notizen nicht notwendig.

Eine sehr nützliche Alltagshilfe ist für viele Diabetiker, dass mySugr auch den Bolus (Insuline, die zu den Mahlzeiten verabreicht werden) ausrechnet. Daten aus einer ersten Beobachtungsstudie zeigen, dass die Verwendung der mySugr-App zu einer signifikanten Verbesserung des Blutzuckerspiegels beitragen kann. Nach sechs Monaten der Anwendung belegten die Ergebnisse einen Rückgang des mittleren Blutzuckerspiegels um fast 20 Prozent.

Das stößt auch bei Krankenkassen auf Interesse. Beispielsweise erhalten Kunden der Barmenia eine Rundumversorgung in Form des mySugr-Pakets mit Teststreifen und einem Bluetooth-fähigen Accu-Chek Blutzuckermessgerät. Damit kann eine einfache, automatische Datenübertragung in die mySugr App durchgeführt werden.

Mit dieser App wird Ihr Smartphone zu Ihrem persönlichen Diabetes-Coach und hilft dabei, die Therapie in Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt für den besten Behandlungserfolg abzustimmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://mysugr.com/de/. Die App mySugr wird gratis an den nachfolgenden Links für Android Smartphones und -Tablets sowie für iPhone und iPad angeboten.

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysugr.android.companion

iPhone / iPad:

https://itunes.apple.com/de/app/mysugr-blutzucker-tagebuch/id516509211?mt=8