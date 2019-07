So kopieren Sie Fotos aus Whatsapp auf Ihren PC

Sie haben ein Foto auf Whatsapp bekommen und möchten es gerne auf Ihrem PC speichern? Nichts leichter als das!

Windows+Linux / Deutsch / Freeware. Um ein Foto von Whatsapp auf den PC zu kopieren, empfehle ich Whatsapp Web. Damit holen Sie sich die komplette Oberfläche von Whatsapp inklusive aller Nachrichten, Bilder und Videos direkt von Ihrem Handy auf den PC. Alle Whatsapp-Inhalte erscheinen in Ihrem Browser. Wie Sie Whatsapp-Web starten, lesen Sie in dem Beitrag, den ich unten verlinkt habe.



Rufen Sie in Whatsapp-Web den gewünschten Chat auf und blättern Sie zu dem Bild, das Sie speichern möchten. Dieses klicken Sie mit der rechten Maustaste an. Es klappt ein Menü auf, in dem Sie anklicken, dass Sie die Grafik speichern möchten ("Grafik speichern unter").



Im Speichern-Dialog wählen Sie einen Ordner für das Bild. Whatsapp benennt die Bilder nicht sinnvoll: Bilder aus dem Chat heißen immer "index.jpeg", Statusbilder dagegen haben endlos lange völlig unverständliche Dateinamen. Daher empfiehlt es sich, der Bilddatei einen eigenen, sinnvollen Namen zu geben.



Auch Videos können Sie über Whatsapp-Web auf den PC kopieren. Hier gehen Sie ein bisschen anders vor. Halten Sie die Maus über die obere rechte Ecke des Videobildes im Chatverlauf. Es erscheint ein kleiner Winkel. Klicken Sie ihn an, klappt ein Menü auf. Darin klicken Sie auf "Download", und dann können Sie Ihr Video speichern.



Wenn Sie auf Qualität Wert legen, ist es allerdings keine gute Idee, Bilder oder Videos per Whatsapp zu verschicken. Der Dienst verkleinert Bilder und Videos nämlich grundsätzlich vor dem Versand, um Datenvolumen zu sparen. Darunter leidet die Qualität.



