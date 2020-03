Soundprobleme: So beheben Sie typische Audio-Pannen rund um die HDMI-Schnittstelle

Mit der Einführung der HDMI-Schnittstelle wurden die Grenzen zwischen dem Anschluss von PC-Komponenten und Geräten der Unterhaltungselektronik überwunden. Besonders praktisch ist die gleichzeitige Übertragung von Bild- und Tonsignalen, das reduziert das Kabelwirrwarr. Wenn eine HDMI-Verbindung am PC stumm bleibt, kommen Sie mit diesen Maßnahmen dem Fehler auf die Spur.

Mit der Schnittstelle HDMI (High Definition Multimedia Interface) als Quasi-Nachfolger der VGA- und DVI-Schnittstelle zum Anschluss von Bildschirmen kommt praktisch jeder PC-Anwender in Kontakt. Doch HDMI kann noch mehr: Denn eine besondere Fähigkeit ist die Weiterleitung der Audio- und Videosignale zwischen mehreren Komponenten.

Sie können also per HDMI-Kabel beispielsweise vom PC aus eine Verbindung zu einem Medien-Receiver herstellen und von dem Medien-Receiver das Signal weiterleiten zu einem Flachbildschirm oder einer anderen Komponente mit HDMI-Schnittstelle. Doch dieser Komfort hat seine Schattenseiten, denn gar nicht selten sind HDMI-Probleme bei der Übertragung und Wiedergabe des Audiosignals – die angeschlossenen Komponenten bleiben stumm. Prüfen Sie in einem solchen Fall die folgenden Punkte: