Kann ich meinen Laptop wirklich sicher vor Diebstahl schützen?

Installieren Sie die Laptop-Alarmanlage, die Sie beim Eintreten der eingestellten Ereignisse sofort alarmiert

Installieren Sie das kostenlose Tool Laptop Alarm. Es warnt Sie mit einem Alarm, wenn eines der vier einstellbaren Ereignisse eintritt.

So stellen Sie Ihre Laptop-Alarmanlage scharf:

1. Laden Sie das Tool Laptop Alarm herunter.

2. Öffnen Sie die Download-Liste mit der Tastenkombination Strg+J und starten Sie LaptopAlarm.exe.

3. Klicken Sie auf Accept, um die Lizenzbedingungen zu akzeptieren.

4. Wählen Sie unter Alarm on, wann der Alarm erfolgen soll: Wenn das Netzkabel abgezogen wird (Loss of AC Power), Windows heruntergefahren wird (Shutdown /Log off), die USB-Maus abzogen (Unplug of USB Mouse) oder die Maus bewegt wird (Mouse Movement).

5. Ganz wichtig: Klicken Sie auf Options und geben Sie das Passwort zum Entsperren ein. Sie brauchen es, wenn der Alarm ertönt.

6. Klicken Sie auf Lock Computer. Ihr Laptop wird gesperrt. Sobald eines der eingestellten Ereignisse eintritt, ertönt ein Alarm, der erst wieder aufhört, wenn Sie das Passwort (siehe Schritt 5) eingeben.

Lücke dieses Diebstahlschutzes: Der Alarm ertönt nicht, wenn ein Dieb Ihr Laptop einfach zuklappt und mitnimmt. Das löst keinen Alarm aus, denn beim Schließen des Laptops wechselt Windows nur in den Ruhemodus und fährt nicht herunter.

Legen Sie Ihr Notebook zur Sicherheit an die Kette

Um Ihren Laptop zusätzlich zum Alarm zu schützen, empfehle ich Ihnen ein Laptop-Schloss, das auch als „KensingtonSchloss“ oder englisch als „Kensington-Lock“ bezeichnet wird. Ihr Laptop hat eine normierte Buchse für solche Schlösser. Beachten Sie bei der Auswahl Ihres Kensington-Schlosses die folgenden drei Punkte:

1. Sind Teile des Schlosses aus Kunststoff, die herausgebrochen werden können?

O Ja: Das Schloss ist schnell geknackt. Nehmen Sie daher ein stabileres Schloss aus Metall.

O Nein: Sehr gut. Dies erschwert es Dieben, das Schloss zu knacken.

2. Ist das Stahlseil dünner als 3 mm?

O Ja: Das Stahlseil lässt sich mit einem Bolzenschneider blitzschnell durchtrennen. Kaufen Sie ein hochwertigeres Schloss mit dickerem Stahlseil.

O Nein: Vergleichen Sie die Stahlseile der angebotenen Schlösser. Je dicker das Stahlseil ist, umso schwerer ist es zu durchtrennen.

3. Hat das Schloss einen Rundschlüssel oder einen einfachen Schlüssel in der Art eines Kofferschlüssels?

O Ja: Der Schlüssel passt auf alle Schlösser und das Schloss ist sehr einfach zu knacken. Kaufen Sie ein Zahlenschloss oder ein höherwertigeres Schloss mit individuellem Schlüssel.

O Nein: Sehr gut. Ein sicherer Schlüssel erschwert es Dieben, das Schloss zu knacken.

Sicherheitstipp: Legen Sie das Stahlseil um einen festen Gegenstand wie ein Heizungsrohr, einen Laternenmast oder ein am Boden verschraubtes Tischbein. Am besten, Sie fragen sich bei der Auswahl des Gegenstandes, ob ein Dieb ihn einfach zerbrechen oder demontieren könnte.

Meine Empfehlung: Sowohl das Alarm-Tool als auch das Kensington-Schloss schützen Ihren tragbaren PC nur vor Gelegenheitsdieben. Ein Profi überlistet die Systeme in Sekunden. Entfernen Sie sich daher nicht weit von Ihrem Laptop und lassen Sie es trotz Schutz nie aus den Augen.