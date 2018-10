Firefox-Add-on „WOT“ spioniert Sie aus – weg damit!

Erfahren Sie hier, wie Sie das Add-on WOT, welches Sie ausspioniert, wieder löschen.

Mozilla Firefox lässt sich wie kaum ein anderer Browser durch Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons, erweitern. Insbesondere spezielle Schutz-Add-ons haben Hochkonjunktur, schließlich versprechen sie erhöhte Sicherheit beim Surfen im Internet.

Leider halten die Add-ons nicht immer, was sie versprechen. So haben findige Redakteure des NDR herausgefunden, dass das weit verbreitete Add-on „WOT“ (die Abkürzung steht für „Web of Trust“, zu Deutsch etwa „vertrauenswürdiges Internet“) die gerade besuchte Internetseite zwar als vertrauenswürdig oder unsicher bewertet. Aber gleichzeitig werden auch persönliche Daten wie die besuchte Internetseite, das Datum und die Uhrzeit auf ausländische Server übertragen.

Die Datensammlung wird dann an Zwischenhändler verkauft. Mozilla hat als Anbieter von Firefox deshalb sofort reagiert und WOT aus dem eigenen Add-on-Angebot entfernt. Jetzt sind Sie an der Reihe: Wenn Sie mit Mozilla Firefox surfen, prüfen Sie, ob Sie WOT im Einsatz haben.

Wenn das der Fall ist, löschen Sie das Add-on sofort:

1. Starten Sie Firefox, und klicken Sie anschließend im Programmfenster rechts oben auf die HAMBURGER Schaltfläche.

2. Es klappt ein Menü auf, in dem Sie auf das Symbol ADD-ONS klicken. Daraufhin erreichen Sie die ADD-ONSVERWALTUNG von Mozilla Firefox.

3. Klicken Sie links auf die Rubrik ERWEITERUNGEN. Rechts werden daraufhin alle installierten Add-ons aufgeführt. Suchen Sie nach dem Eintrag WOT, und klicken Sie in der gefundenen Zeile auf die Schaltfläche ENTFERNEN.

4. Das Add-on wird gelöscht, und Sie erhalten statt der Schaltfläche den Hinweis JETZT NEU STARTEN.

Schließen Sie Mozilla Firefox, und starten Sie den Browser neu. Das Spionage-Add-on ist jetzt entfernt und Firefox gibt ab sofort keine von Ihnen aufgerufenen Internetseiten mehr weiter.