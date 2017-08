Quartal aus einem Datum berechnen

Mit der folgenden Formel berechnen Sie zu einem Datum das dazugehörige Quartal [2]:

=GANZZAHL((MONAT(D1)-1)/3)+1

D1 steht für die Zelle, in der das Datum erfasst ist.

So arbeitet die Formel

Die Funktion MONAT() berechnet aus dem 31.03.2016 die Monatszahl – in unserem Beispiel die Zahl 3. Danach wird von der Monatszahl 1 subtrahiert. Die sich daraus ergebende Zahl 2 wird durch 3 dividiert. Das Ergebnis 0,67 wird anschließend an die Funktion GANZZAHL() übergeben. Durch die Funktion GANZZAHL() wird das Ergebnis 0,67 auf die nächstkleinere ganze Zahl, also 0, abgerundet. Danach wird die abgerundete ganze Zahl noch um 1 erhöht. In E1 wird Ihnen die aus dem Datum in der Zelle D1 berechnete Quartalszahl angezeigt.

Alternativ können Sie auch die folgende Formel verwenden:

=AUFRUNDEN(MONAT(D1)/3;0)

Dabei gilt: aus 1/3 wird 1, aus 2/3 wird 2, aus 3/3 wird 1, aus 4/3 wird 2, aus 5/3 wird 2 etc.