Wie Sie als Text gespeicherte Zahlen blitzschnell in Zahlen umwandeln

Importieren Sie Daten aus anderen Programmen wie SAP, werden Zahlen oft nicht als Zahl, sondern als Text in die Zellen eingefügt:

Die Zahlen sind zudem nicht rechts-, sondern linksbündig in der Zelle ausgerichtet. Außerdem sind die Zellen mit einem kleinen grünen Dreieck in der linken oberen Ecke gekennzeichnet.

Um diese als Text gespeicherten Zahlen in „richtige“ Zahlen umzuwandeln, markieren Sie die betroffenen Zellen. Klicken Sie auf die Warnanzeige der Fehlerüberprüfung von Excel, die Sie am rechten oder linken oberen Rand der Markierung sehen [3], und wählen Sie in der Liste In eine Zahl umwandeln aus.

Daraufhin werden die als Text gespeicherten Zahlen automatisch in „richtige“ Zahlen umgewandelt. Sie erkennen das daran, dass die Zahlen jetzt standardmäßig rechtsbündig in der Zelle ausgerichtet sind und die Fehlerüberprüfung von Excel keinen grünen Warnindikator mehr in der linken oberen Ecke in der Zelle anzeigt [4].