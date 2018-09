Word-Tipp: Keine automatischen Großbuchstaben am Zeilenanfang

So schalten Sie diese nervige Funktion ab.

Wenn Sie in einer neuen Zeile mit Kleinbuchstaben beginnen, wandelt Word das erste Zeichen automatisch in einen Großbuchstaben um. Möchten Sie diese nervige Funktion ausschalten? Dann gehen Sie in Word 2016, 2013 und 2010 wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte DATEI, und wählen Sie den Befehl OPTIONEN. Es öffnet sich das Dialogfeld WORDOPTIONEN.

2. Klicken Sie links auf die Rubrik DOKUMENTPRÜFUNG und rechts auf die Schaltfläche AUTOKORREKTUR-OPTIONEN.

3. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfeld, in dem Sie das Kontrollkästchen JEDEN SATZ MIT EINEM GROßBUCHSTABEN BEGINNEN ausschalten.

4. Schließen Sie alle geöffneten Dialogfelder mit einem Klick auf die Schaltfläche OK.

Die Funktion ist ab sofort ausgeschaltet und Word verändert nicht mehr selbstständig die Groß-/Kleinschreibung.