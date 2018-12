Word-Tipp: So finden Sie doppelte Leerzeichen mühelos und schnell

Erfahren Sie hier, wie Sie beim Schreiben in Word versehentlich eingetippte doppelte Leerzeichen schnell finden können

Schreiben Sie einen Text mit Word, schleichen sich immer wieder unbemerkt doppelte Leerzeichen ein. Das beeinflusst die Formatierung und die Suche nach dem Fehler kann zu einer zeitfressenden und nervenaufreibenden Beschäftigung ausarten.

Word kann Ihnen die Arbeit erleichtern, indem es Ihnen die doppelten Leerzeichen über die Rechtschreibkorrektur anzeigt. Dazu nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Öffnen Sie das DATEI-Menü und wählen Sie OPTIONEN.

2. Klicken Sie links auf das Register DOKUMENTENPRÜFUNG.

3. Unterhalb von BEI DER RECHTSCHREIB- UND GRAMMATIKKORREKTUR IN WORD klicken Sie auf EINSTELLUNGEN.

4. Setzen Sie unterhalb von GRAMMATIK einen Haken vor die Option LEERZEICHEN ZWISCHEN WÖRTERN.

5. Schließen Sie alle geöffneten Dialogfelder per Klick auf OK.

6. Öffnen Sie das Menüband ÜBERPRÜFEN und klicken Sie auf RECHTSCHREIBPRÜFUNG UND GRAMMATIK.

Meine Empfehlung: In manchen Texten zeigt die Rechtschreibprüfung sehr viele unbekannte Wörter an und kostet dann mehr Zeit, als sie einspart. In solchen Fällen sollten Sie die doppelten Leerzeichen besser über die Suche löschen. Dazu wählen Sie START und ERSETZEN. Geben Sie bei SUCHEN NACH zwei Leerzeichen ein und bei ERSETZEN DURCH ein Leerzeichen. Dann klicken Sie auf WEITERSUCHEN und ersetzen nacheinander die gefundenen doppelten Leerzeichen.