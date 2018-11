Word-Tipp: Zurück zur letzten Bearbeitungsstelle

Erfahren Sie hier, wie Sie bei Word an der Stelle weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben

Sie öffnen in Word 2016, 2013 oder 2010 eine Datei und möchten an der Stelle weiterarbeiten, an der Sie zuletzt aufgehört haben?

Nichts leichter als das: Drücken Sie sofort nach dem Öffnen die Tastenkombination (SHIFT)+(F5). Daraufhin springt der Cursor vom Dokumentanfang genau an die Stelle, an der Sie zuletzt Text eingegeben oder eine Änderung vorgenommen haben.