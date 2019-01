Machen Tuning-Programme Ihr System schneller?

Der wichtigste Grund, der gegen den Kauf eines Tuning-Programms wie zum Beispiel AVG TuneUp oder Ashampoo WinOptimizer spricht: Die Investition von rund 35 Euro/Jahr hat in der Regel keine positive Auswirkung auf das Tempo Ihres PCs bzw. Ihres Windows 7.

Aus eigener Erfahrung sage ich Ihnen: Tuning-Programme machen Ihren PC nicht messbar schneller. Der Kauf ist also „herausgeschmissenes Geld“. Ich habe selbst mehrfach Funktions- und Vergleichstests von Tuning-Tools an Windows 7-Systemen durchgeführt und das Ergebnis mit verschiedenen Testprogrammen („Benchmarks“) und der Stoppuhr (Systemstart, Kopiervorgänge) überprüft. Das Ergebnis: Keine Verbesserung. Im Gegenteil, in einigen Fällen startete der PC sogar langsamer als zuvor oder erreichte in den Benchmarks eine niedrigere Punktzahl als vor der Optimierung.

Deshalb mein Fazit: Der Einsatz von Tuning-Programmen hat in der Regel keine positive Auswirkung auf die Geschwindigkeit.