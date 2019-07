Neue Gesten auf dem Touchpad

Frage an die Redaktion: „Ich habe mir ich ein neues Notebook gegönnt – mein erstes mit Windows 10. Nun reagieren das Touchpad und der Touchscreen anders, als ich es von früher gewöhnt bin. Was hat sich an den Gesten geändert?“

Antwort: Ja, Windows 10 ist auf Notebooks und Tablets abgestimmt und kennt ein paar neue Touchgesten, die es sich teilweise von den Smartphones abgeschaut hat. Hier die Wichtigsten:

Kurz tippen gilt als Klick,

Länger tippen als Rechtsklick,

Halten und Ziehen steht auch hier für „Drag&Drop“. Sie können also etwa eine Datei auf diese Weise in einen anderen Ordner verschieben.

Zwei Finger zusammen- oder auseinanderspreizen fürs Heraus- oder Hereinzoomen: Besonders für Bilder und Texte praktisch.

Zwei Finger drehen fürs Rotieren von Objekten

Darüber hinaus funktionieren im Tablet-Modus die folgenden Touchscreen-Gesten:

Von unten hereinwischen: Anzeigen der Taskleiste

Von oben hereinwischen: Anzeigen des oberen Fensterbalkens



Von links hereinwischen: Anzeigen der geöffneten Apps

Von rechts hereinwischen: Öff nen des Info-Centers am rechten Rand

Nicht zuletzt gibt es einige neuere Tricks für das Touchpad aktueller Notebooks. Diese praktischen Tipps dürften auf den meisten Geräten funktionieren: