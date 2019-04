So enttarnen Sie mit Windows 10 eine Überlastung Ihres Grafikprozessors

Neben dem Hauptprozessor (CPU) spielt auf modernen PCs der Grafikprozessor (GPU) eine immer größere Rolle bei der Beurteilung der Leistung des Gesamtsystems. Windows trägt dem Rechnung und ermöglicht nun auch eine - etwas versteckte - Leistungsanzeige der GPU.

Für einen flotten PC bzw. ein flottes Notebook sind mehrere Leistungsmerkmale der Hardware grundlegende Voraussetzung. Dazu zählt die Geschwindigkeit des Hauptprozessors (CPU), der Ausbau und der Typ des Arbeitsspeichers (RAM) und die Leistungsfähigkeit der Massenspeicher HDD/SSD. Vergessen wird bei einer Leistungsanalyse oft der Grafikprozessor (GPU, Graphics Processing Unit), der entweder auf der Hauptplatine als Grafikadapter integriert ist oder als Grafikkarte das System ergänzt.

Der Task-Manager der neuen Windows 10-Versionen liefert Ihnen nun auch Leistungsinformationen, die Ihnen bei der Fehlersuche und beim Optimieren der Leistung Ihres Windows-PCs hilfreich sind. Bisher zeigte der Task-Manager die Prozessor-Leistung, die Arbeitsspeicher-Auslastung, die Festplatten-Zugriffe sowie Informationen über die Ethernet- und Bluetooth-Auslastung an. In den aktuellen Versionen erfahren Sie nun zusätzlich, wie stark Ihre Grafikkarte bzw. der Grafikadapter auf der Hauptplatine ausgelastet ist. So erhalten Sie die neue Grafikkarten-Leistungsanzeige:

Rufen Sie den Task-Manager über die Tastenkombination [STRG]+[ALT]+[ENTF] und einen Klick auf TASK-MANAGER auf. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine freie Stelle der Taskleiste und rufen TASK-MANAGER auf. Klicken Sie unten links auf MEHR DETAILS. Bringen Sie das Register LEISTUNG in den Vordergrund. Wählen Sie links GPU 0 aus und Sie sehen die Auslastung des ersten Grafikprozessors Ihrer Grafikkarte. Enthält Ihre Grafikkarte mehrere Grafikprozessoren, sehen Sie deren Auslastung über GPU 1, GPU 2 usw. ebenfalls. Starten Sie ein Programm, das Ihre Grafikkarte stark beansprucht. Das kann zum Beispiel ein Spiel- oder Lernprogramm sein, ein Programm zum Videoschnitt oder auch Ihr Browser, während Sie darüber ein Video oder eine 3D-Darstellung auf einer Webseite betrachten. Auch ein YouTube-Video in 4K-Darstellung ist ein guter Test. Überprüfen Sie dabei, wie ausgelastet die Grafikprozessoren sind. Überschreitet die Anzeige mehrfach 80% oder schlägt sogar bei 100% an, haben Sie eine Leistungs-Schwachstelle des Systems entdeckt.

Die Interpretation des Ergebnisses ist stark von Ihrer PC-Nutzung abhängig. Während reine Windows-Desktop-Anwendungen die GPU nur wenig fordern, ist bei hochauflösender Videodarstellung (HD/UHD) und bei Spielprogrammen die Leistung von schwachbrüstigen GPUs schnell am Anschlag. Je nachdem, welche Anwendungen Sie häufig einsetzen, macht also die Hardware-Nachrüstung einer leistungsfähigen Grafikkarte Sinn und erschließt Ihrem Windows-System eine aktuelle Grafikdarstellung.