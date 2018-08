So enttarnen Sie mit Windows fehlerhafte Arbeitsspeicher-Module

Fehlerhafte oder falsch konfigurierte Arbeitsspeichermodule lösen über kurz oder lang einen heftigen Absturz des Betriebssystems aus. Mit Hilfe der Windows-Speicherdiagnose von Windows 10 überprüfen Sie einfach, kostenlos und schnell, ob Ihr PC-Arbeitsspeicher wirklich defekt ist.

Stürzt Windows mit einem blauen Bildschirm ab oder es erscheinen Fehlermeldungen mit der Angabe von Speicheradressen, kann der Arbeitsspeicher Ihres PCs fehlerhaft sein. Insbesondere diese beiden Fehlermeldungen auf blauem Grund deuten auf Speicherfehler hin:

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_ OR_EQUAL

Bringen Sie den PC dann in eine Werkstatt, wird man Ihnen häufig den Einbau von neuen bzw. schnelleren Arbeitsspeichermodulen vorschlagen. Meldet Windows einen Speicherfehler, liegt das aber keineswegs immer am Arbeitsspeicher, sondern kann auch an miesen Treibern oder einem fehlerhaft arbeitenden Programm liegen. Tauschen Sie daher nicht sofort den teuren Arbeitsspeicher, sondern testen Sie diesen zuvor auf Fehler.

Mit Hilfe des internen Tools "Windows-Speicherdiagnose" überprüfen Sie einfach, kostenlos und schnell, ob Ihr PC-Arbeitsspeicher wirklich defekt ist und tatsächlich ein Austausch erfolgen muss. Windows bietet Ihnen den Start der Überprüfung sogar häufig in einer entsprechenden Meldung automatisch an. Schließen Sie bei dieser Aufforderung alle geöffneten Dateien und klicken Sie dann auf JETZT NEU STARTEN, damit der Arbeitsspeicher von Windows getestet wird.

Erscheint diese Aufforderung zur Speicherüberprüfung nicht, rufen Sie das Windows-Tool mit diesen Schritten manuell auf:

Tippen Sie in das Suchfeld "mdsched" ein, das ist der Dateiname der Windows-Speicherdiagnose. Wenn Sie das Suchfeld nicht sehen, öffnen Sie es mit der Tastenkombination [Windows]+[S]. In der Liste der übereinstimmenden Elemente klicken Sie auf Windows-Speicherdiagnose. Es erscheint "Computer auf Speicherprobleme überprüfen". Entscheiden Sie sich, ob die Prüfung sofort oder beim nächsten regulären PC-Start erfolgen soll. Sobald Sie Ihren PC herunter- und wieder hochfahren, wird der Speicher in mehreren Testläufen durch Schreib- und Lesezugriffe überprüft. Es dauert bei 8 GB Arbeitsspeicher rund 10 Minuten, bis das Ergebnis angezeigt wird. Findet das Tool keinen Speicherfehler, wird der Fehler meist von einem Treiber oder einem Programm und nicht von den Arbeitsspeichermodulen verursacht. Aktualisieren Sie dann die Gerätetreiber und installieren Sie von allen Programmen die neuesten Versionen bzw. spielen Updates ein.

In eher seltenen Fällen wird ein Speicherfehler angezeigt. Wenn der Rechner es vom Alter und Gesamtwert her lohnt, tauschen Sie die Arbeitsspeicher-Module aus. Beachten Sie dabei, dass Arbeitsspeicher homogen getauscht werden muss, es müssen also alle Module getauscht werden, auch die, die keinen Defekt aufweisen.