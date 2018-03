Wie hole ich ein nicht mehr sichtbares Fenster wieder in den Desktop-Bereich zurück?

Frage an die Redaktion: Ich nutze gerne mehrere Programme gleichzeitig und schiebe diese am Bildschirm an unterschiedliche Positionen. Kürzlich ist mir dabei ein Missgeschick passiert. Ich habe ein Fenster mit gedrückter linker Maustaste nach rechts so weit verschoben, dass es außerhalb des sichtbaren Desktop-Bereichs verrutschte. Ich sehe zwar die geöff nete Anwendung in der Taskleiste, aber ich kann auf das Fenster nicht mehr zugreifen. Gibt es eine Möglichkeit, ein derart verschobenes Fenster wieder in den sichtbaren Bereich des Desktops zu verschieben?“

Antwort: Sie können Fenster in Windows problemlos außerhalb Ihres Desktops verschieben, ohne dass Sie einen Warnhinweis erhalten. Natürlich haben Sie dann auf das außerhalb des sichtbaren Bereichs liegende Fenster keinen Zugriff mehr. Nur mit einer Tastenkombination können Sie das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich Ihres Desktops verschieben: