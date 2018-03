Wie kann ich diese Programme aktualisieren lassen?

Frage an die Redaktion: „Ich habe mir das Programm Secunia PSI installiert, um alle Programme auf meinem PC automatisch aktualisieren zu lassen. Das funktioniert aber mit drei Einträgen in der Liste nicht: Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition, Microsoft SML Core Services (MSXML) 4.x und Mozilla Firefox 54.x. Deren Update läuft angeblich, wird aber nicht abgeschlossen. Was kann ich tun, um diese Programme automatisch zu aktualisieren?“

Antwort: Die Probleme mit der Durchführung der fraglichen Updates sind in den ersten beiden Fällen nicht verwunderlich.

Microsoft hat den Support für das Hilfsprogramm Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition bereits im April 2016 eingestellt — es wird also keine Updates mehr dafür geben. Versuchen Sie doch einmal Folgendes:

Klicken Sie auf "Start/Systemsteuerung" und im nächsten Fenster auf "Programm deinstallieren". Lassen Sie anschließend die Liste mit den installierten Programmen nach dem Installationsdatum sortieren. Dazu klicken Sie in der Kopfzeile der Liste auf die Spalte "Installiert am". Suchen Sie in der Liste den Eintrag "Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition" und schauen Sie, welche Programme Sie am selben Tag installiert haben.

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hat eins der an diesem Tag installierten Tools bzw. Programme Microsoft SQL Server 2005 als Hilfsprogramm im Gepäck gehabt. Sofern Sie die betreffenden Tools/Programme nicht mehr benutzen, können Sie diese zusammen mit Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition deinstallieren. Dann müssen Sie sich nicht mehr mit dem ausbleibenden Update in Secunia PSI herumschlagen.

Dieselbe Vorgehensweise können Sie auch für "Microsoft SML core services (MSXML) 4.x" wählen, da dieses Programmpaket ebenfalls schon seit mehr als acht Jahren nicht mehr von Microsoft unterstützt wird.

Mozilla Firefox können Sie ganz einfach von Hand aktualisieren: Klicken Sie in Firefox auf das Menü-Symbol, dann unten im Menü auf das "Fragezeichen" und anschließend auf "Über Firefox". Sofern ein Programmupdate verfügbar ist, lädt Firefox dieses herunter und führt die Installation durch.