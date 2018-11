Wie kann ich wieder Links aus meinen Office-Produkten anklicken?

Frage an die Redaktion: „Immer wenn ich in Excel oder Outlook auf einen Link klicke, meldet mein Computer folgenden Fehler: Dieser Vorgang wurde wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen. Was steckt hinter dem Fehler, und wie behebe ich das Problem?“

Antwort: Nach meinen Recherchen tritt dieser Fehler immer dann auf, wenn Sie einen weiteren Browser, z. B. Chrome oder Firefox, auf Ihrem Computer neu installieren. Windows hat Probleme, den Aufruf der Links richtig in der Registry einzutragen, was zu Ihrem beschriebenen Problem führt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Fehler in der Registry zu beheben: