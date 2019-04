Wieso minimieren sich manche Fenster wie von Geisterhand?

Frage an die Redaktion: „Mein Windows macht Probleme, wenn ich mehrere Programme gleichzeitig geöffnet habe. Ein Beispiel: Ich öffne ein Programm, beispielsweise ‚Firefox‘, und stelle die Fenstergröße auf ‚Maximiert‘ ein. Öffne ich ein zweites Programm, beispielsweise den ‚MediaPlayer‘, und fahre mit der Maus nicht schnell genug auf das neue Fenster, dann verschwindet es sofort wieder und wird minimiert. Das passiert mit allen Programmen. Wie kann ich dieses nervige Verhalten von Windows abstellen?“

Antwort: Microsoft antwortet gerne mit: „Das ist kein Fehler, das ist eine Funktion.“ Dieses Microsoft-Motto steht für Funktionen, deren Sinn – höflich gesagt – auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. In Ihrem Fall wurde die Einstellung zum Zeigen eines Fensters mit der Maus aktiviert. Diese Möglichkeit gibt es in allen Windows-Versionen. Durch diese Funktion sparen Sie sich das Anklicken: Sie fahren lediglich mit der Maus auf das gewünschte Fenster, und dieses wird automatisch in den Vordergrund geholt. Sie aktivieren oder deaktivieren die Funktion "Ein Fenster durch Zeigen mit der Maus" aktivieren wie folgt: