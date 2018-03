Zwei sind einer zu viel: Schalten Sie den Windows Defender endgültig ab

Haben Sie Ihr Windows 8.1 oder 7 mit einem Antivirenprogramm abgesichert, sollte der Windows Defender bei der Installation des Antivirenprogramms automatisch deaktiviert werden. Das funktioniert leider nicht immer. Doch zwei aktive Antivirenprogramme reduzieren die Geschwindigkeit und können zu Instabilitäten führen.

Zwei oder gar mehrere Antivirenprogramme auf einem Computer bekämpfen sich oft gegenseitig. Dabei versucht ein Antivirenprogramm, das andere zu beenden. Hat ein Programm einen Virus entdeckt und diesen in Quarantäne verschoben, so kann der so unschädliche gemachte Virus vom konkurrierenden Antivirenprogramm in der Quarantäne-Datei entdeckt werden und Sie erhalten permanent unnötige Warnmeldungen.

Überprüfen Sie, ob der Windows Defender deaktiviert ist, und schalten Sie ihn nötigenfalls endgültig ab:

Klicken Sie in Windows 10 auf "Start, Alle Apps, Windows System" und "Windows Defender". In Windows 8.1 klicken Sie in der Kachelansicht auf "Windows Defender". In Windows 7 klicken Sie auf "Start", öffnen die "Systemsteuerung" und "Windows Defender". In Windows 10/8.1 öffnen Sie in der Menüleiste die "Einstellungen". In Windows 10 öffnen Sie "Update und Sicherheit" und setzen alle Schalter im Register "Windows Defender" auf "Aus". Unter Windows 8.1 entfernen Sie die Haken bei "Echtzeitschutz" und bei "Administrator (Diese App aktivieren)". Wenn Sie Windows 7 verwenden, klicken Sie auf "Extras" und auf "Optionen". Wählen Sie im linken Bereich "Administrator" und entfernen Sie den Haken vor dem Kontrollkästchen "Dieses Programm verwenden".

Mit einer Änderung in der Registry können Sie den Windows Defender in allen Windows-Versionen vollends deaktivieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: