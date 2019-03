Mehr Sicherheit, keine Fauxpas: So sorgen Sie in Ihrer Thunderbird-Empfängerliste für Ordnung

Der auf Windows- und Linux-PCs führende OpenSource-E-Mail-Client Thunderbird bringt viel Komfort, darunter auch eine Kontaktverwaltung inklusive E-Mail-Adressen mit, die bei der Eingabe automatisch vervollständigt werden. Das ist superpraktisch, kann aber auch zu Fehlern und peinlichen Situationen führen.

Thunderbird ist aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und Flexibilität der führende E-Mail-Client auf Windows- und Linux-PCs. Ein praktisches Feature ist die Ergänzung des E-Mail-Empfängernamens in den E-Mail-Formularfeldern An:, Kopie (Bc): oder Blindkopie (Bcc:). Diese praktische Programmhilfe unterstützt zwar die Bequemlichkeit, spart Zeit und möglicherweise die Suche nach E-Mail-Adressen, sie hat allerdings auch Nachteile:

Wenn man sich bei der Eingabe einer E-Mail-Adresse vertippt, wird sie falsch in die Vorschlagsliste übernommen, der Fehler wird also immer wieder eingeblendet und er muss manuell korrigiert oder die korrekte Schreibweise der Mailadresse aus der Liste herausgesucht werden.

Schnell aktiviert man mit nur einem Klick aus der Vervollständigungsliste einen falschen Empfänger, der die Mail gar nicht erhalten soll. Das ist nicht nur in Zeiten der EU-DSGVO ein No-Go im geschäftlichen Umfeld, das kann privat auch ziemlich peinlich werden.

Aus Sicherheitsgründen ist es generell nicht empfehlenswert, Ihre E-Mail-Empfänger unverschlüsselt in einem E-Mail-Programm zu speichern. Sollte ein Schadprogramm auf dem Rechner aktiv werden, gehört das Phishing aller erreichbarer E-Mail-Adressen in aller Regel zu den ersten und häufigsten Schadprogramm-Aktivitäten.

Aus diesen Gründen heraus empfehle ich Ihnen, Ihre in Thunderbird gespeicherten E-Mail-Adressen von Zeit zu Zeit zumindest einer Bereinigung zu unterziehen. Löschen Sie am besten alle Adressen heraus, mit denen Sie keine E-Mail-Kommunikation mehr pflegen, die doppelt oder gar mehrfach vom selben Empfänger, die veraltet oder einfach fehlerhaft sind. Dazu gehen Sie in diesen Schritten vor: