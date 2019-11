Antiviren-Programme: Welche Option meines Antiviren-Programms soll ich bei einem Schadprogramm wählen?

Erfahren Sie hier, welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Ihr Antivirus-Programm einen Virus entdeckt

Wenn bei einer Routine-Untersuchung Ihres Antiviren-Programms ein Virus entdeckt wird, werden Sie aufgefordert zu handeln. Sie haben die Möglichkeit zwischen:

infizierte Datei löschen

infizierte Datei verschieben

infizierte Datei desinfizieren

Löschen Sie nur solche Schadprogrammdateien, von denen Sie sicher wissen, dass Sie diese nicht mehr benötigen.

Verschieben Sie verdächtige Dateien per Klick auf QUARANTÄNE daher zunächst in Quarantäne. Tritt anschließend über mehrere Tage kein Fehler auf und es handelt sich auch nicht um eine benötigte Datendatei, löschen Sie die betreffende Datei endgültig.

Enthält die verdächtige Datei wichtige Daten von Ihnen, ersetzen Sie diese entweder durch eine nicht infizierte Dateikopie aus Ihrer Datensicherung oder versuchen Sie die Datei zu desinfizieren. Klicken Sie hierzu auf DESINFIZIEREN.

Meine Empfehlung: Das Desinfizieren von Dateien ist im Gegensatz zum Löschen oder der Quarantäne keine hundertprozentig sichere Methode. Eine desinfizierte Datei ist meist beschädigt und nicht mehr nutzbar und trotz Desinfektion in einigen Fällen weiter gefährlich. Wenden Sie diese Option daher nur in äußersten Notfällen bei einer infizierten wichtigen Datendatei an, die Sie nicht mehr über die Datensicherung wiederherstellen können.

