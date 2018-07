Der wievielte Tag des Jahres ist in x Tagen gerechnet ab einem bestimmten Datum?

In diesem Beispiel soll der Tag eines Jahres ermittelt werden, der sich aus einem Ausgangsdatum und den hinzugerechneten Tagen ergibt.

In diesem Beispiel sollen auf Basis des Ausgangsdatums in Zelle E8 weitere Tage aus Zelle B8 hinzugerechnet werden. Aus dem hieraus neu errechneten Datum wird nun abgeleitet, um welchen Tag im Jahr es sich dabei handelt.

Erfassen Sie in Zelle G8 die Formel =(E8+B8)-DATUM(JAHR(E8+B8);1;0). Bei dieser Formel wird zunächst über den Formelteil (E8+B8) der fortlaufende interne Zähler für das zu errechnende Zieldatum ermittelt. Von diesem Zieldatum wird nun über den Formelteil -DATUM(JAHR(E8+B8);1;0 der erste Tag des Jahres, ebenfalls als fortlaufender interner Zähler, errechnet und abgezogen. Im vorliegenden Beispiel wird also folgende Rechnung über die interne Zählung bewerkstelligt 41981–41639, was dann zum 342. Tag des Jahres führt.

Würden die auf das Ausgangsdatum hinzuzurechnenden Tage das aktuelle Jahr überschreiten, so würde die Formel mit der Zählung der Tage im Folgejahr neu beginnen. Das bedeutet, dass dies bei der Zählung berücksichtigt wird, wenn das Zieldatum, das sich aus Ausgangsdatum und den hinzugezählten Tagen ergibt, im darauffolgenden Jahr liegen sollte.