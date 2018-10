Neu: Seitenzahlen in LibreOffice 6.1

In der neuen Version können Sie Seitenzahlen in einem Menü direkt an der Kopf- oder Fußzeile einfügen.

Windows + Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie in LibreOffice 6.1 in eine Fußzeile klicken, erscheint über dieser Zeile ein hellblaues Feld, das mit "Fußzeile (Standard)" beschriftet ist. Klicken Sie dieses Feld an, so klappt ein kleines Menü auf. Dieses enthält zwei neue Einträge: "Seitenzahl einfügen" und "Seitennummerierung einfügen".



Mit der Kopfzeile funktioniert das genauso, nur dass die hellblaue Schaltfläche hier unter der Zeile erscheint statt darüber und mit "Kopfzeile (Standard)" beschriftet ist.



Dabei ist mit "Seitenzahl" die Nummer der aktuellen Seite gemeint, mit "Seitennummerierung" dagegen die Gesamtzahl der Seiten. Wenn Sie also zum Beispiel auf Seite 3 eines zehnseitigen Dokuments die "Seitenzahl" einfügen, erscheint eine 3. Mit der Option "Seitennummerierung" dagegen erscheint eine 10. Die "Seitennummerierung" zeigt auf jeder Seite in der Fußzeile die Gesamtzahl der Seiten an, bleibt also immer gleich.



Ich finde die Bezeichung "Seitennummerierung" für die Gesamtzahl der Seiten unpassend. Besser ist es im herkömmlichen Menü gelöst. Mit dem Punkt "Einfügen" im Hauptmenü von Writer können Sie nämlich ebenfalls Seitenzahlen und die Gesamtzahl der Seiten einfügen. Hier finden Sie die "Seitennummer" direkt im Menü "Einfügen", die "Seitenanzahl" eine Menüebene tiefer als "Feldbefehl".



Falls in diesem Menü nicht "(Standard)" steht, sondern etwas anderes, zum Beispiel ("Linke Seite") dann liegt das daran, dass in dieser Seite eine andere Seitenvorlage zugewiesen wurde.



Die Seitenzahlen erscheinen grau hinterlegt, weil sie so genannte "Felder" sind, deren Inhalt vom Programm eingesetzt wird. Die graue Hinterlegung wir nicht mit ausgedruckt.



