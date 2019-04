Outlook: Add-Ins fressen Ressourcen und sind fehleranfällig: Deaktivieren Sie alle, die Sie nicht zwingend brauchen

Manche Add-Ins verzögern den Outlook-Start deutlich. Outlook 2013/2016 schaltet solche Add-Ins schon mal selbstständig ab, auch wenn sie eigentlich benötigt werden. Andere können Konflikte mit weiteren Add-Ins verursachen und Outlook teilweise oder ganz lahmlegen. Ich zeige Ihnen, welche der vorinstallierten Add-Ins Sie wirklich brauchen und wie Sie die restlichen sauber deaktivieren oder deinstallieren.

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden vorinstallierten Add-Ins wirklich brauchen:

Die Business Connectivity Services (nur in Outlook 2013 verfügbar) werden zum Einbinden von Sharepoint-Daten in Outlook benötigt. Wenn Sie keine Sharepoint-Anbindung haben: abschalten.

Es gibt noch weitere Microsoft-Add-Ins, etwa den Hotmail Connector oder den Calendar Printing Assistant. Diese werden eingerichtet und aktiviert, wenn Sie die entsprechenden Outlook-Erweiterungen installieren. Den Hotmail Connector brauchen Sie in Outlook bis 2010, wenn Sie auf ein Konto bei Hotmail bzw. Outlook.com zugreifen wollen – dieses Add-In dürfen Sie dann natürlich nicht deaktivieren.

Ob Sie andere Microsoft-Erweiterungen wie den Kalenderdruck-Assistenten oder das Backup-Tool benötigen, hängt von Ihnen ab. Wenn Sie sie nicht nutzen, deaktivieren Sie die Add-Ins.

Achtung: Diese Add-Ins zu Zusatzprogrammen machen Ärger!

Outlook-Erweiterungen wie „Lookeen“ oder die verschiedenen Smarttools-Programme fügen in den allermeisten Fällen Add-Ins in Outlook ein. Wenn Sie diese Tools wirklich nutzen, lassen Sie die Add-Ins eingeschaltet, ansonsten schalten Sie sie ab. Was Sie unbedingt deinstallieren sollten, weil es damit erfahrungsgemäß immer wieder Ärger gibt:

Add-Ins für Virenschutz – die können für Probleme sorgen, etwa beim Versenden oder Empfangen von E-Mails, bringen aber keinen zusätzlichen Schutz.

Evernote.Outlook , inklusive das Add-In für die Dokumenten-Management-Programme der Firma ELO.

, inklusive das Add-In für die Dokumenten-Management-Programme der Firma ELO. iCloud Add-In (das gilt jedoch nicht für das iTunes Outlook Add-In und den Outlook Change Notifier – die beiden brauchen Sie zum Synchronisieren mit dem iPhone/iPad).

So deaktivieren Sie Add-Ins

In Outlook 2010, 2013 und 2016 rufen Sie den Befehl Datei – Optionen – Add-Ins auf, in Outlook 2007 Extras – Vertrauensstellungscenter – Add-Ins. In Outlook ab 2007 wählen Sie im Feld Verwalten die Option COM-Add-Ins aus und klicken auf Gehe zu. Gehen Sie die Liste der Add-Ins durch, und schalten Sie alle nicht zwingend benötigten ab. Wenn Sie unsicher sind, was sich hinter einem Eintrag verbirgt: Klicken Sie den Eintrag an, wird unter der Liste angezeigt, von welchem Hersteller das Add-In stammt und wie der Dateiname lautet. Der Eintrag Redemption Helper zum Beispiel gehört zu Lookeen. Nutzer dieses Suchprogramms sollten dieses Add-In also nicht abschalten. Schließen Sie den Dialog. Schließen Sie alle Dialoge.

So deinstallieren Sie Add-Ins

Selbst wenn Sie ein Add-In deaktiviert haben, bleiben die dazugehörigen Dateien in Ihrem Windows-System und können zu Konflikten mit anderen Programmen führen. Wenn Sie ein Add-In nicht mehr verwenden wollen, deinstallieren Sie es am besten über die Windows-Systemsteuerung. Beenden Sie Outlook, rufen Sie Start – Systemsteuerung – Programm deinstallieren auf, und entfernen Sie das Programm.