Was tun, wenn Outlook Ihre Junk-E-Mail-Einstellungen ignoriert?

Sie haben in den Junk-E-Mail-Einstellungen einen Kontakt auf die Liste Sichere Absender gesetzt, trotzdem sortiert Outlook manche E-Mails dieses Kontakts fälschlicherweise als Junk-Mails aus? Das hat in den allermeisten Fällen einen einfachen Grund: Outlook verwaltet seit der Version 2010 für jedes eingerichtete E-Mail-Konto separate Junk-Mail-Einstellungen (was die wenigsten wissen). Und Sie haben den Kontakt nur für ein Konto als sicheren Absender festgelegt, nicht jedoch für die übrigen. So ändern Sie das.

Damit Outlook E-Mails von vertrauenswürdigen Absendern nicht mehr fälschlicherweise als Junk-E-Mails ausfiltert, rate ich Ihnen, für alle E-Mail-Konten die gleichen Einstellungen zu wählen. Das geht so:

Wählen Sie in der Navigationsleiste links im Outlook-Fenster den Posteingang des ersten E-Mail-Kontos mit der Maus. Klicken Sie auf dem Register Start auf Junk-E-Mail und anschließend auf Junk-E-Mail-Optionen. Nehmen Sie die Einstellungen vor (siehe meine Empfehlungen im Anschluss). Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für die übrigen Konten.

Meine Empfehlungen für die Junk-E-Mail-Optionen:

Setzen Sie auf dem Register Optionen die Sicherheitsstufe auf Hoch – damit erkennt Outlook die meisten Junk-E-Mails.

die Sicherheitsstufe auf – damit erkennt Outlook die meisten Junk-E-Mails. Schalten Sie auf dem Register Sichere Absender die Optionen Meine Kontakte sind auch vertrauenswürdige Absender und Personen, an die ich E-Mails schicke automatisch ... hinzufügen A ein – so werden E-Mails von Ihnen bekannten Absendern in den meisten Fällen nicht fälschlicherweise als Junk-E-Mails aussortiert. Sie können auch von Hand Adressen über Hinzufügen in die Liste eingeben – das ist aber nur bei solchen Kontakten sinnvoll, die nicht in Ihrem Adressbuch stehen.

die Optionen und ein – so werden E-Mails von Ihnen bekannten Absendern in den meisten Fällen nicht fälschlicherweise als Junk-E-Mails aussortiert. Sie können auch von Hand Adressen über in die Liste eingeben – das ist aber nur bei solchen Kontakten sinnvoll, die nicht in Ihrem Adressbuch stehen. Die Listen auf den Registern Sichere Empfänger und Blockierte Empfänger lassen Sie leer; die Mühe lohnt sich nicht, hier Adressen einzutragen.

und lassen Sie leer; die Mühe lohnt sich nicht, hier Adressen einzutragen. Falls Sie aus einem Land (etwa China oder Russland), aus dem Sie nie reguläre Nachrichten erhalten, verstärkt Junk- E-Mails empfangen, können Sie über das Register International die jeweilige Landesadresse (etwa .CH oder .RU) sperren lassen – dann landen allerdings sämtliche chinesischen bzw. russischen E-Mails im Junk-E-Mail-Ordner. Ich rate deshalb von dieser Maßnahme ab.

Tipp: Sichere-Absender-Liste weitergeben

Die Schaltflächen Exportieren und Importieren B auf dem Register Sichere Absender sind praktisch, wenn Sie diese Listen an Kollegen weitergeben bzw. die Listen von Kollegen in Ihr Outlook einbinden wollen.