Zwei praktische Tipps zur Darstellung im Kalender, die kaum einer kennt

In der Monatsansicht ist normalerweise nicht genügend Platz, um mehr als den Betreff, den Beginn und den Ort eines Termins anzuzeigen. Das Enddatum und die Notizen sind in der Regel nicht sichtbar. Was kaum bekannt ist: Sie können auch im Kalender ein Lesefenster einblenden, das die Details zum ausgewählten Termin anzeigt. Und was ebenfalls viele nicht wissen: Sie können mehr als einen Monat im Datumsnavigator anzeigen lassen.

Den Lesebereich einschalten

Schalten Sie im Kalender den Lesebereich neben der Monatsansicht ein, damit Outlook dort alle Details und Notizen zum aktuell gewählten Termin anzeigen kann. In Outlook ab 2010 klicken Sie dazu auf dem Register Ansicht auf Lesebereich, und schalten Sie Rechts ein. In Outlook 2007 rufen Sie Ansicht – Aktuelle Ansicht – Tag/Woche/Monat Ansicht mit automatischer Vorschau auf, in Outlook 2003 Ansicht – Anordnen nach – Aktuelle Ansicht – .... Die Breite des Lesebereichs verändern Sie, indem Sie die Trennlinie zwischen Kalender und Lesebereich mit der Maus nach links bzw. rechts ziehen.

Mehrere Monate im Datumsnavigator einblenden

Wenn Sie im Datumsnavigator mehrere Monatsübersichten sehen wollen, setzen Sie den Mauszeiger auf die Trennlinie F zwischen der Monatsübersicht und dem Feld Meine Kalender. Der Zeiger wird dann zum Doppelpfeil. Ziehen die Trennlinie so weit nach unten, bis die gewünschten Monatsübersichten zu sehen sind.