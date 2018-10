Warum erscheinen in Word zwischen den Wörtern plötzlich Punkte?

Wenn ich eine Datei in Word öffne, erscheinen auf dem Bildschirm zwischen den Wörtern kleine Punkte. Und am Zeilenende wird mit „¶“ auch ein zusätzliches Zeichen angezeigt. Was ist da los?

Bei den Zeichen handelt es sich um die sogenannten „Formatierungssymbole“, die sich bei Bedarf anzeigen lassen. Sind sie eingeschaltet, zeigt Ihnen Word beispielsweise durch einen kleinen Punkt an, dass Sie die Leertaste gedrückt haben. Das Zeichen „¶“ signalisiert Ihnen, dass Sie die Eingabe-Taste gedrückt haben, ein kleiner Pfeil ist der Hinweis auf einen Tabstopp usw. Die aktiven Formatierungssymbole zeigen also zusätzliche Informationen zu Ihren Texteingaben an, die sonst unsichtbar sind.

Stört Sie die Anzeige der Formatierungssymbole? Dann schalten Sie sie mit zwei Mausklicks wieder aus:

1. Wechseln Sie auf die Registerkarte START.

2. Klicken Sie in die Gruppe ABSATZ auf die Schaltfläche ALLE ANZEIGEN.

3. Ab sofort sind die Formatierungssymbole wieder ausgeschaltet. Wenn Sie erneut auf klicken, werden die Symbole wieder sichtbar.

Word merkt sich immer die letzte Einstellung. Wenn Sie die Formatierungssymbole ausschalten, sind sie beim nächsten Start auch wieder ausgeschaltet.