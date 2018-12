Mit Textbausteinverwaltung und Phrase Express ersparen Sie sich lästige Tipparbeit

Die Trierer Bartels Media GmbH bietet mit "Textbausteinverwaltung" und "Phrase Express" zwei geniale Office-Tools, mit denen Sie wiederkehrende Textelemente wie von Zauberhand blitzschnell in Ihre Dokumente einfügen. Beide Windows-Tools sind für Privatanwender als Freeware-Versionen verfügbar.

Textbausteinverwaltung

Seit 1998 ist die Trierer Firma Bartels Media GmbH Anbieter für innovative Softwareprodukte. Ein bemerkenswertes Produkt ist die kostenlose Windows-Software „Textbausteinverwaltung“ zur Organisation häufig benötigter Textbausteine. Textbausteinverwaltung gibt auf Tastendruck längere Texte, wie zum Beispiel Adressen, Bankverbindungen, Patientenberichte, Gutachtentexte oder Vertragsbestandteile aus und spart damit Tipparbeit am PC.

Diese aus Microsoft Office bekannte Funktion stellt „Textbausteinverwaltung“ in allen Windows-Programmen zur Verfügung. Die Textbausteine werden in einer Ordnerhierarchie strukturiert und können über ein Auswahlmenü beim Mauszeiger ausgewählt und eingefügt werden.

Textbausteine werden inklusive Textformatierung und Bilder gespeichert. Makrofunktionen bieten das Einfügen dynamischer Inhalte, wie zum Beispiel das aktuelle Datum oder Uhrzeit. Die Textbausteinverwaltung ist ohne Funktionseinschränkungen kostenlos sowohl für Privatpersonen als auch professionellen Anwendern im Unternehmen. Das Programm funktioniert ab Windows 7 und kann unter www.textbausteinverwaltung.net heruntergeladen werden.

PhraseExpress

Für professionellere Ansprüche an die Verwaltung von Textbausteinen bietet das Unternehmen "PhraseExpress". Das Tool organisiert Textbausteine in einer frei definierbaren Ordnerstruktur, die in jede Anwendung eingefügt werden können. Die Textbausteinverwaltung erweitert längere Texte, wie zum Beispiel "mfg" in "Mit freundlichen Grüßen" und spart damit viel Tipparbeit am PC. Der Vorteil von PhraseExpress ist, dass diese aus Microsoft Office bekannte Funktion in allen Windows-Programmen zur Verfügung steht.

Textbausteindateien können nun in einem Cloud-Speicher wie Dropbox abgelegt werden. Damit erhalten Büros oder Teams, die verteilt über mehrere Standorte arbeiten, den gleichen, aktuellen Textbausteinbestand.

Der Cloud-Dienst - z. B. Dropbox, SkyDrive oder Google Drive - sorgt dafür, dass die Textbausteindatei auf allen Computern aktuell ist. Die Synchronisationsfunktion in PhraseExpress erkennt, wenn mehrere Anwender die Datei bearbeitet haben und führt die Änderungen zusammen.

Neu ist auch die Möglichkeit, Textbausteindateien auf einem gemeinsamen Laufwerk zu speichern. So müssen Teams keinen Windows-Computer mehr zur Verfügung haben, der rund um die Uhr in Betrieb ist, um PhraseExpress gemeinsam zu nutzen.

Viele Anwender nutzen die Automatisierungsfunktionen in PhraseExpress zum bequemen Einloggen auf Internetseiten oder zum Speichern von Passwörtern und Zugangsdaten. Der neue Passwortschutz sichert persönliche Daten und vertrauliche Textbausteine vor unberechtigtem Zugriff. Mit der AES-Verschlüsselung werden Anwenderdaten auch bei Nutzung eines internetbasierten Cloud-Speicherdienstes gegen Ausspähen gesichert.

Textbaustein-Desktopmenüs bieten Schnellzugriff auf häufig benötigte Textvorlagen, die sich auf bestimmte Programme beschränken lassen. PhraseExpress integriert sich nahtlos in wechselnde Arbeitsumgebungen und tritt passend zu den Anwendungen auf, in denen gerade gearbeitet wird. Somit lassen sich häufig benötigte Bankverbindungen passend zum Online-Banking einblenden. Beim Schreiben einer Rechnung in Microsoft Word wechselt PhraseExpress automatisch zu einer Auswahl thematisch dazu passender Textbausteine.

PhraseExpress können Sie mit allen Profi-Funktionen 30 Tage unverbindlich testen. Danach wechselt die Software in den Freewaremodus für Privatanwender. Weitere Infos und den Download finden Sie unter www.phraseexpress.com/de.