So finden Sie doppelte Dateien

Wetten, auf Ihrer Festplatte sind jede Menge Dateien doppelt? Auf fast jedem PC finden sich solche Speicherfresser. Mit DupeGuru entlarven Sie sie.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. DupeGuru untersucht Ihre Festplatte auf doppelte Dateien. Nachdem Sie das Programm gestartet haben, kreuzen Sie zunächst an, was für Dateien Sie auf Dubletten untersuchen möchten. Als „Anwendungsmodus" ist „Standard“ voreingestellt. Damit finden Sie beliebige doppelte Dateien. Sie können aber auch „Musik“ oder „Bilder“ einstellen, damit das Programm sich auf solche Dateien konzentriert.



DupeGuru bietet mehrere „Scantypen“, das meint die Art und Weise, wie es Dubletten findet. Das Programm kann nur nach Dateinamen suchen oder den Inhalt der Dateien prüfen. Ich empfehle letzteres: Die Überprüfung des Datei-Inhalts ist zwar aufwendiger, dafür aber auch sicherer.



Jetzt muss das Programm noch wissen, wo es suchen soll. Klicken Sie auf das Pluszeichen unten links, um einen oder mehrere Ordner auszuwählen. Sie können Ihre komplette Festplatte durchsuchen, aber das dauert sehr lange. Vielleicht haben Sie schon einen Verdacht, wo sich Dubletten verstecken könnten? Dann stellen Sie diesen Ordner ein. Sie können auch auf mehreren Datenträgern gleichzeitig suchen. Das ist hilfreich, wenn Sie wissen wollen, ob bestimmte Dateien auf USB-Sticks oder externen Festplatten gespeichert sind. Stecken Sie einfach den entsprechenden Datenträger an und wählen Sie ihn in DupeGuru zusätzlich zum entsprechenden Ordner auf Ihrer Festplatte aus. Klicken Sie unten rechts auf „Suche starten“.



Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste doppelter Dateien mit deren Speicherort, Größe und Grad der Übereinstimmung. Um alle Duplikate zu löschen, markieren Sie diese mit der Tastenkombination Strg-A. Wenn Sie dann auf „Aktionen“ klicken, können Sie sie alle auf einmal löschen mit einem Klick auf „Verschiebe Markierte in den Papierkorb“.



