Sonderzeichen ganz einfach

Wenn Sie öfter Sonderzeichen aus anderen Sprachen brauchen, können Sie diese einfach aus mehreren normalen Zeichen zusammensetzen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn aus <3 ein Herz wird, aus /o das skandinavische gestrichene o oder aus oc das Copyright-Zeichen, dann ist ein so genanntes "Compose"-Programm im Spiel. Diese wandeln eine Zeichenfolge in ein Sonderzeichen um. Unter Windows erledigt WinCompose diese Aufgabe, in Linux ist die Funktion schon eingebaut.



Windows

Laden Sie WinCompose herunter und installieren Sie es. Um ein Sonderzeichen zu erzeugen, drücken Sie zuerst eine Auslösertaste, die das Programm aktiviert. Danach geben Sie eine kurze Zeichenfolge ein, aus der WinCompose das Sonderzeichen erzeugt. Insgesamt sind 1700 Zeichen im Programm hinterlegt, weitere können Sie selbst definieren. Als Auslösertaste ist die rechte Alt-Taste vorgegeben. Da diese auf deutschen Tastaturen nicht existiert, können Sie die Taste ändern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das WinCompose-Symbol unten rechts neben der Uhrzeit. Aus dem Kontextmenü wählen Sie "Optionen". Jetzt stellen Sie unter dem Karteireiter "General" die "Compose-Taste" ein. Ich empfehle eine Taste, die Sie möglichst selten brauchen, zum Beispiel "Pause". Welche Zeichen Sie so eingeben können, sehen Sie, wenn Sie im Kontextmenü auf "Sequenzen" klicken.



Linux

In Ubuntu ist die Compose-Funktion schon eingebaut. Es kann aber sein, dass sie deaktiviert ist. Rufen Sie die Systemeinstellungen auf und klicken Sie auf "Tastatur". Unter dem Karteireiter "Tastaturkürzel" klicken Sie links auf "Texteingabe" und rechts auf "Compose-Taste". Rechts daneben steht entweder die Bezeichnung der aktuellen Compose-Taste oder "Deaktiviert". Klicken Sie an dieser Stelle, um eine Compose-Taste einzustellen, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Tipp: Mit der rechten Strg-Taste funktionieren die Sonderzeichen auch in LibreOffice. Die Liste der möglichen Zeichen finden Sie unter

/usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose



