Unternehmenssoftware im Open Source

Heute dreht sich im Newsticker alles um quelloffene ERP-Systeme. ERP heißt "Enterprise Resource Planning". Das sind modulare Programme, die im Idealfall ein Unternehmen vollständig verwalten können. Zu den Modulen gehören Buchhaltung, Kunden- und Mitarbeiterverwaltung, Lagerhaltung und vieles mehr.

Open Source hat im ERP-Bereich große Vorteile: Da die Software so komplex ist, muss sie immer umfangreich angepasst werden. Das geht viel besser, wenn der Quellcode offen liegt. "Open Source" bedeutet in diesem Bereich aber nicht "kostenlos": Wegen der Komplexität der Programme muss man auch ohne Lizenzkosten erhebliche Summen in die Implementation investieren. Hier einige der besten ERP-Programme, die auf Deutsch erhältlich sind.



Compiere

Eins der ersten quelloffenen ERP-Systeme war Compiere. Compiere wurde jedoch von Kapitalgebern übernommen, die das Open-Source-Konzept über Bord warfen. Das Projekt kann immer noch heruntergeladen werden, ist aber inzwischen veraltet.

https://sourceforge.net/projects/compiere/



Adempiere

Weil sie mit der Geschäftspolitik von Compiere nicht einverstanden war, gründete die Open-Source-Community die Abspaltung Adempiere. Unter diesem Namen wurde das Projekt mit neuem Leben erfüllt und bis heute aktiv weiter entwickelt. Adempiere wird von einer Stiftung getragen und von einer Vielzahl an Implementierungspartnern auf der ganzen Welt unterstützt.

http://adempiere.net



metafresh

Nicht als Abspaltung, sondern als Distribution von Adempiere versteht sich metafresh. Als Distribution folgt diese Software immer dem aktuellen Adempiere und passt dieses für die Kunden an. metafresh ist genau wie Adempiere unter der GPL2 lizensiert.

https://metasfresh.com/open-source-erp/



Helium

Mit Modulen für Einkauf, Verkauf, Warenwirtschaft, Produktion und Management spielt Helium seine Stärken vor allen in den Branchen Elektronik, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Lebensmittel und Chemie aus.

https://www.heliumv.com