So einfach richten Sie Ihre Mail-Adresse in Thunderbird ein

Sie haben das E-Mail-Programm Thunderbird installiert – und was jetzt? So richten Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Ihr E-Mail-Postfach haben Sie freigeschaltet? Bei manchen Anbietern müssen Sie extra eintragen, dass Sie mit Thunderbird oder einem ähnlichen Programm zugreifen möchten. Wenn das erledigt ist, können Sie Ihr Konto in Thunderbird einrichten.



Beim ersten Start begrüßt Sie Thunderbird mit einem Fenster, in dem Sie direkt ein "Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten" können. Tragen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Thunderbird speichert Ihr Passwort auf Ihrer Festplatte. Wenn Sie das nicht möchten, entfernen Sie das Häkchen bei "Passwort speichern". (In dem Fall müssen Sie das Passwort später jedesmal eingeben, wenn Sie Mails abrufen.) Anschließend klicken Sie auf "Weiter".

Thunderbird sucht nun die Server-Einstellungen. Für viele E-Mail-Anbieter hat Thunderbird die Einstellungen schon hinterlegt und trägt diese automatisch ein. Klicken Sie auf "Fertig".

Thunderbird versucht nun, auf Ihr Postfach zuzugreifen. Wenn die Zugangsdaten stimmen, schließt sich das Fenster. Ihr Postfach ist jetzt bereit.



Und wenn das nicht klappt?

Stimmt etwas mit den Zugangsdaten nicht, erscheint eine Fehlermeldung. In dem Fall überprüfen Sie Benutzername und Passwort und ändern sie gegebenenfalls. Liegt der Fehler an den Serverdaten, so klicken Sie unten im Fenster auf "Manuell bearbeiten" und ändern diese. Welche Daten Sie dann genau eintragen müssen, schauen Sie auf den Seiten Ihres E-Mail-Anbieters nach.

Wenn Sie die Konto-Einrichtung später noch einmal starten möchten, dann öffnen Sie das Thunderbird-Menü, indem Sie rechts oben auf die drei Striche ≡ klicken. In diesem Menü klicken Sie auf "Einstellungen / Konten-Einstellungen" und dann links unten auf "Konten-Aktionen / E-Mail-Konto hinzufügen".



