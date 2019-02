DSL- und Kabelrouter: So beheben Sie typische Anschlusspannen

Der Router ist für den Internet-Zugang das entscheidende Gerät. Beim Erstanschluss oder beim Wechsel des Internet-Dienstleisters kann allerdings manches beim Router-Anschluss schiefgehen. Hier finden Sie die Lösungen zu typischen Anschlussproblemen.

So ein „Smart Home“ ist ja in der Theorie eine feine Sache. Der Internet-Zugang aller smarten Geräte und Komponenten läuft über den Router (Netzwerkrouter). Die wichtigste Funktion des Routers ist die Weiterleitung der Netzwerk-Datenpakete zwischen Rechnernetzen, in diesem Fall dem Internet (WAN, Wide Area Network) mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN, Local Area Network).

In den meisten Fällen wird dazu heute der Router mit einen DSL-/VDSL-Anschluss verbunden, wie es bei Telekom / Vodafone / O2 typisch ist, oder es wird ein Kabelanschluss eingesetzt, wie es beispielsweise bei Anbietern wie Unitymedia der Fall ist. Daher ist im Router ein DSL-/VDSL-Modem oder ein Kabelmodem integriert. Mit den folgenden Maßnahmen umgehen Sie typische Anschlussprobleme: