So übernehmen Sie eine Festplatte in Ihren neuen PC

Alle Standard-PCs sind vorbereitet für die Montage und den Anschluss eines weiteren Festplattenlaufwerks. Da bietet es sich also an, die Festplatte aus einem ausgemusterten PC einfach in einen neuen PC zu übernehmen. Das spart nebenbei eine umständliche Datenübernahme ein und um die sichere Löschung der Daten auf der alten Platte brauchen Sie sich auch nicht kümmern.

Um aus einem alten PC die Festplatte auszubauen und in einen neuen PC zu übernehmen, ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Es reicht in aller Regel ein mittelgroßer Kreuzschlitz-Schraubendreher, hilfreich kann eine kleine Taschenlampe sein. Einzige Voraussetzung: Es muss sich um eine Festplatte mit SATA-Schnittstelle handeln, was Sie einfach in den Geräteunterlagen oder der Service-Webseite des Herstellers prüfen können. Gehen Sie dann in diesen Schritten vor: